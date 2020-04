Il video messaggio di Giulia De Lellis e Andrea Damante a Verissimo: i fan non hanno apprezzato

Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano a tacere. Tanti, tantissimi, fan aspettavano l’ultima puntata di Verissimo, quella in onda sabato 11 aprile 2020, per assistere all’annuncio ufficiale del ritorno di fiamma. Ma i Damellis hanno preferito non uscire allo scoperto, non nascondendo però indizi importanti come la terrazza sulla quale entrambi hanno girato i filmati. Che sono stati due, ben distinti, e nel quale né Giulia né Andrea hanno fatto menzione a questa complicità ritrovata. Una scelta che ha deluso i follower della coppia, che si aspettavano un po’ di chiarezza dopo la paparazzata del settimanale Chi e la diretta dell’ex tronista di Uomini e Donne con Pio e Amedeo.

Le parole di Giulia De Lellis a Verissimo

“Sono a Roma con la mia famiglia. Mi sto prendendo un sacco di tempo per me, per i miei allenamenti, per cucinare, per sperimentare nuovi piatti e soprattutto mi sto godendo tantissimo la quotidianità con la mia famiglia che era un qualcosa che, per via dei tantissimi impegni di lavoro, avevo un po’ perso”, ha raccontato Giulia De Lellis a Verissimo. “Mi sto dedicando ad alcuni affetti che avevo messo un po’ da parte, mi sto dedicando ad un sacco di nuove cose e sicuramente la prima cosa che farò quando finirà questo periodo sarà venire a raccontarle da voi con estremo piacere”, ha aggiunto. Dunque, considerato che Conte ha promulgato le misure restrittive fino al prossimo maggio, appare chiaro che toccherà attendere ancora un po’ prima di vedere finalmente i Damellis alla luce del sole…

Le parole di Andrea Damante a Verissimo

“Sono a Roma in piacevolissima compagnia. Ho trovato una routine per poter far trascorrere la giornata nel migliore dei modi e per poter sviluppare cose del mio lavoro che ho mai potuto approfondire per mancanza di tempo visto che ero sempre su un aereo“, ha invece dichiarato Andrea Damante nel suo video messaggio per Verissimo.