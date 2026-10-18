Giulia De Lellis da Selvaggia Lucarelli parla delle “dipendenze” di Tony Effe: “Troverà le misure”

Giulia De Lellis ha fatto tappa a “Vale Tutto“, il podcast di Selvaggia Lucarelli. Per la prima volta ha commentato le recenti polemiche che hanno investito il suo compagno Tony Effe. Il rapper, nelle scorse settimane, si è reso protagonista di un’uscita sui social da molti ritenuta infelice sul tema dell’accettazione del proprio corpo. In particolare, il cantante si è mostrato con un fisico allenatissimo e con un paio di pantaloni stretti, affermando che fossero una taglia 26 da donna. “Siete schiavi del cibo, dei carboidrati e degli zuccheri”, ha poi tuonato per sottolineare i risultati ottenuti in palestra e correndo. A distanza di qualche giorno ha chiesto scusa, spiegando che non aveva avuto l’intenzione di offendere nessuno. Anzi, il suo fine era mandare un messaggio positivo, ossia quello di condurre una vita sana. Il punto è che le parole usate non sono state proprio tra le più azzeccate.

Le rivelazioni di Giulia De Lellis da Selvaggia Lucarelli sulle dipendenze di Tony Effe

“Credo che lui stia spostando le sue dipendenze verso qualcosa di più sano. E sono molto contenta”, ha commentato Giulia, in riferimento alle dichiarazioni del compagno. “Corre? Anche troppo! Diciamo e lo sai meglio di me, quando una persona ha una dipendenza non guarisce mai del tutto ma la sposta. E lui la sta spostando. Piano piano dovrà trovare un po’ le misure di questa cosa. Lui è un po’ o tutto o niente come puoi vedere”, ha aggiunto l’influencer.

Ma a che cosa si è riferita quando ha parlato di dipendenze? La spiegazione va trovata in quanto ha raccontato il rapper stesso di recente. Dopo essersi scusato per la sparata della “taglia 26”, ha raccontato che dopo circa venti anni ha smesso di fumare e che per vincere tale dipendenza ha cominciato a correre come un forsennato. De Lellis, quando ha menzionato le dipendenze, si è riferita quindi al fumo e al fatto che il compagno stia provando a sostituire quel vizio con una pratica sana, come la corsa.

Nessuna crisi di coppia tra Tony e Giulia

Tra l’altro, dall’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, non è emerso alcun segnale d’allarme sulla relazione con il cantante romano. Pochi giorni fa il gossip del Bel Paese ha mormorato di una presunta crisi di coppia. C’è chi ha addirittura parlato di rottura. A quanto pare, non c’è alcunché di fondato in tale voce. Giulia e Tony continuano a essere affiatati e a crescere la piccola Priscilla.