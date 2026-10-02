Altro che nozze per Tony Effe e Giulia De Lellis, “sicuramente in crisi”: la rivelazione di Roberto Alessi

Tornano a farsi rumorose le voci che sussurrano che il legame sentimentale tra Tony Effe e Giulia De Lellis starebbe attraversando un periodo tutt’altro che roseo. A parlarne, attraverso i canali social della testata L’Edicola.it, è stato Roberto Alessi. Il giornalista ha riferito che il rapper e l’imprenditrice digitale sono in crisi. Non si sarebbero lasciati, ma non starebbero vivendo il loro momento migliore, per usare un eufemismo. I due sono diventati genitori della piccola Priscilla lo scorso ottobre.

Tony Effe e Giulia De Lellis, parla Roberto Alessi: “Sono in crisi”

Alessi ha spiegato che negli ultimi giorni alcune indiscrezioni hanno riportato addirittura che De Lellis e il compagno si sarebbero lasciati. “Forse no, ma in crisi sicuramente”, ha chiosato il giornalista, il quale ha poi invitato a concentrarsi su un dettaglio, ossia il fatto che non è la prima volta negli ultimi mesi che si parla di periodo no per l’influencer e il cantante, ma in questo caso, a differenza dei precedenti, Giulia non ha smentito in alcun modo le voci di crisi.

Alessi ha anche ricordato che cosa accadde la scorsa primavera: De Lellis, attraverso alcune dichiarazioni pubbliche, disse chiaramente che aveva il desiderio di sposarsi. Peccato che Tony Effe abbia fatto sapere che da parte sua non c’era alcuna esigenza di convolare a nozze, aggiungendo che la questione sarebbe stata senza dubbio motivo di discussione nella sua relazione anche nei mesi successivi. I mesi sono passati e della proposta di matrimonio non c’è stata nemmeno l’ombra. Anzi, ora sono di nuovo trapelati spifferi che parlano di crisi.

La polemica su Tony Effe e il silenzio tombale di Giulia De Lellis

Ad alimentare ulteriormente il gossip attorno a Giulia e a Tony c’è il fatto che è da tempo che non si mostrano affiatati sui social. Di recente il cantante si è fatto notare per una vicenda estranea alla sua vita sentimentale: parlando del suo dimagrimento, ha fatto un’esternazione ritenuta da diversi utenti offensiva nei confronti delle persone che lottano contro i disturbi alimentari.

Il rapper, dopo aver fatto incetta di critiche, ha fatto un passo indietro, chiedendo scusa. E De Lellis che cosa ha detto? Ha preferito non fare alcun commento sulla questione: silenzio tombale, nessuna parola in difesa del compagno.