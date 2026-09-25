Sparata di Tony Effe e imbarazzo di Giulia De Lellis, poi le scuse del rapper: figura evitabile

Tony Effe, dopo la sparata sulla perdita di peso e la taglia delle donne, ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa. Pochi giorni fa il rapper romano ha pubblicato una clip sui social in cui si è mostrato con un paio di jeans, indicando la taglia, a suo dire una ventisei, che corrisponde a una 40 da donna. Nel video ha poi pronunciato frasi non proprio da galantuomo, per usare un eufemismo. Alla luce di ciò, gli sono state indirizzate una marea di critiche sui social. Inevitabilmente, dalla vicenda è stata colpita anche la sua compagna Giulia De Lellis. Diversi utenti si sono riversati sotto al suo profilo Instagram, chiedendole perché non dicesse la sua sulle parole del cantante. Giulia, probabilmente per un comprensibile imbarazzo, al momento non ha rilasciato dichiarazioni, preferendo il silenzio.

Tony Effe chiede scusa dopo la sparata sulla taglia delle donne: c’è lo zampino di Giulia De Lellis?

“Raga’ vi dico solo che questa è una taglia 26 da donna. Avete capito, eh? Siete schiavi del cibo, schiavi dei carboidrati. Siete solo degli schiavi degli zuccheri”, ha scandito Tony Effe, mostrandosi con i jeans taglia 26. Dopo la diffusione del video, è stato ricoperto di biasimi. Molti coloro che hanno ritenuto il suo intervento sgarbato e fuori luogo in una fase storica in cui tante persone sono impegnate a sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari e del bodyshaming. Tra queste figura anche Giulia De Lellis, che in più occasioni si è spesa contro coloro che banalizzano questi argomenti.

Dopo le proteste e le critiche, il rapper ha fatto dietrofront e, sempre via social, ha chiesto scusa a quelle persone che si sono sentite offese dalle sue esternazioni:

“Volevo fare questo video per tutte le persone che si sono sentite offese dalle mie parole. Innanzitutto non volevo offendere nessuno. Secondo, siamo umani, sbagliamo. Io ho sbagliato in passato, ho sbagliato nel presente, sbaglierò nel futuro. Sono qui per migliorarmi, sto cercando di mandare un messaggio positivo, sto cercando di spronare la gente a fare di più, a non fermarsi, a correre, a fare sport. Perché lo sport fa bene per chi può farlo ovviamente. Non ce l’ho con nessuno, non volevo offendere nessuno, mi conoscete ormai, nel senso che non sto qui per offendere la gente. Mi dispiace che qualcuno si sia sentito offeso. Chiedo scusa a tutti. Ho visto molti commenti cattivi. Ragazzi state più tranquilli, uscite di più, andate a correre, non lo so, voletevi bene. Meno cattiveria, che non serve. Vi voglio bene”.

E Giulia De Lellis cosa ne pensa dell’intera vicenda? L’influencer non ha aperto bocca sulla questione, ma è lecito pensare che dietro alle scuse del compagno ci possa essere il suo zampino. Anche perché da anni lei si impegna proprio sugli argomenti per i quali Effe ha incassato una raffica di biasimi.

Il nuovo stile di vita salutare di Tony Effe

Il cantante, rispondendo ai fan su Instagram dopo aver domandato scusa, ha spiegato che sta conducendo uno stile di vita sano e che ha iniziato a correre molto. Ha smesso di fumare da due settimane, eliminando dalla sua quotidianità un vizio durato venti anni. Queste le sue parole: