Giulia De Lellis contro chi la critica su Instagram: dopo il silenzio, ora pala lei

Giulia De Lellis contro tutti: risponde con un messaggio preciso

Giulia De Lellis ha scritto un messaggio contro chi la critica su Instagram. Dopo un lungo silenzio (dovuto al fatto di voler evitare i gossip su lei e Cristiano), l’influencer ha deciso di scrivere qualcosa per i suoi detrattori. Proprio adesso che ha raggiunto un traguardo importante. Sono diventati tre milioni e duecentomila i follower che la seguono sul popolare social network. Il Grande Fratello Vip e Uomini e Donne l’hanno consacrata al successo; un successo che aumenta di giorno in giorno, rendendola una delle fashion blogger più influenti d’Italia. Non a caso lei vuole seguire le stesse orme della famosissima Chiara Ferragni.

Il traguardo importante di Giulia De Lellis e la presunta frequentazione con Andrea Damante

“3,2M. Cosa vuoi che ti dica di più? Il cuore esplode. Grazie, sempre grazie. E ai gufi marameo”. Nell’ultimo periodo Giulia De Lellis ha ricevuto un mare di critiche, soprattutto per il suo presunto fidanzamento con Cristiano (ma adesso ha chiarito tutto); non solo: negli ultimi giorni, l’influencer si trova a Verona, la città di Andrea Damante e si pensa che si stiano nuovamente frequentando. Niente di più falso: Andrea, al momento, è in giro per il mondo mentre Giulia ha casa proprio a Verona. Questo non significa che c’è un ritorno di fiamma. E la De Lellis è stata molto chiara al riguardo.

I prossimi impegni lavorativi di Giulia De Lellis

Dopo esser stati pizzicati insieme, Giulia De Lellis e Cristiano sono stati criticati su Instagram, ma l’influencer al momento ha ben altro a cui pensare: “La cosa più assurda e potente sarà raccontarvi molto presto tutto questo e condividerlo con tutti voi. Non vedo l’ora”. Cosa bolle in pentola? Molto probabilmente riguarda il suo prossimo impegno lavorativo: di sicuro la vedremo in TV. Non più in veste di corteggiatrice di Uomini e Donne, ma in quella di truccatrice ed “esperta di tendenze” (come ama farsi chiamare)?