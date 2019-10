Giulia De Lellis, Iannone confessa: “Con lei ho realizzato un mio desiderio”

Giulia De Lellis, la confessione di Andrea Iannone fa sorridere. Ecco che cosa ha rivelato il pilota di Moto Gp

Dopo un periodo abbastanza intenso, tra la presentazione del libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ e shooting infiniti, Giulia De Lellis ha deciso di prendersi una pausa. L’influencer ha, in un certo senso, staccando la spina mettendo un po’ in standby la sua carriera. Del resto, non ha tutti i torti. Ultimamente, infatti, non ha fatto altro che viaggiare, spostarsi qua e là, e rimbalzare come una pallina da una parte all’altra dell’Italia. Così, Giulietta ha detto ‘au revoir’ a Verona, Lugano e Roma ed è partita con il suo fidanzato Andrea Iannone verso l’oriente. Lì il pilota aveva degli impegni lavorativi. In Thailandia ad attenderlo c’era la gare al Chang International Circuit. Intanto, mentre lui svolazzava qua e là con la sua moto, Giulia si è rilassata dedicandosi un po’ a se stessa (e incominciando anche ad allenarsi in palestra, cosa che non accadeva da tempo). I due innamorati però sono stati sempre insieme e ai loro followers hanno sempre regalato simpatici e dolcissimi siparietti. L’ultimo è arrivato poco fa e nel video ‘incriminato’ Iannone fa una confessione alla sua amata a dir poco sorprendente.

Giulia De Lellis, la confessione di Andrea Iannone: “Con lei ho realizzato un mio desiderio”

La situazione era questa: i due erano seduti ad un tavolo (ristorante? chissà). La modella ha tirato fuori il suo smartphone ed ha iniziato a filmare il suo fidanzato che scherzosamente ha sbottato: “Giulia, mi stai riprendendo?!?”. La De Lellis ha sbuffato e a quel punto gli ha chiesto di non chiamarla col suo nome per intero ed è lì che il pilota ha confessato: “Ragazzi quando io la chiamo Giulia è perché ho sempre desiderato nella mia vita una Giulia. Per questo sono orgoglioso di chiamarla col suo nome. Lei si sente sminuita, pensa che ‘amore’ sia più importante del suo nome. Invece ‘Amore’ è per tutti, io di natura sono un romantico e dico ‘amoe’ perché ho la r moscia (e quindi non lo dico come tutti), e mi sono preso una donna che si chiama proprio Giulia come volevo io, da quando ero piccolo”. Insomma, Andrea Iannone ha proprio realizzato un suo sogno! Del resto ‘i sogni son desideri di felicità’, e lui accanto alla sua Giulia la felicità l’ha trovata eccome!

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: Thailandia a prova di bacio!

Innamoratissimi e bellissimi, in Thailandia i due si stanno regalando una vacanza da sogno. Pur essendo stato impegnato con il suo lavoro, il pilota è stato sempre accanto alla sua fidanzata e con lei ha vissuto dei momenti dolcissimi composti da baci e tenerezze. Intanto, in Italia, è uscito il trailer di Una Vita in Bianco, la prima web series lanciata da WittyTv che avrà proprio la De Lellis tra i protagonisti.