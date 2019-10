Iannone, in Thailandia fatica in gara ma fa scintille con Giulia: il post

Andrea Iannone, in Thailandia fatica in gara ma fa scintille con Giulia De Lellis: il post

Giulia De Lellis ha stracciato qualche contratto e ha staccato la spina: meglio dedicarsi un po’ di relax, riposare e rinunciare, almeno per qualche giorno, agli impegni professionali. Così, la celebre influencer ha deciso di seguire il suo amatissimo fidanzato Andrea Iannone in oriente. Il centauro è stato impegnato nelle scorse ore nel Moto Gp in Thailandia, al Chang International Circuit (Burram). Peccato che in gara non sia stato brillantissimo, chiudendo al 15esimo posto. La delusione, però, è stata meno amara di quel che poteva essere, visto che a consolarlo c’è stata la sua dolce Giulietta. Insomma, i risultati sportivi stentano, ma sentimentalmente il pilota di Vasto fa scintille anche in oriente…

Iannone e De Lellis, il bacio ‘orientale’

A riprova del fatto che la De Lellis sia assai presente al suo fianco in questi ‘giorni orientali’, Iannone ha pubblicato un post su Instagram poche ore dopo la gara. Naturalmente non un post qualunque, ma uno molto mieloso in cui ha fatto campeggiare un tenerissimo bacio schioccato sulle labbra dell’influencer. Prontamente Giulia ha ri-condiviso il gesto. Ricodiamo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la pubblicazione del libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, ha deciso di annullare alcuni suoi impegni professionali per concedersi un viaggio rilassante, seguendo il compagno in Thailandia. Prossima tappa il Giappone, visto che il 20 ottobre Iannone sarà impegnato al Twin Ring Motegi (Motegi).

Giulia e l’annuncio ai fan

“Non so se vi ricordate che vi avevo detto che stavo preparando tutto quanto per andare un bel po’ in vacanza, in relax. Voglio un po’ staccare da tutto”. Con queste parole, circa una decina di giorni fa, la De Lellis informava il suo numerosissimo popolo di Instagram del lungo viaggio che l’attendeva. Un viaggio d’amore e riposo. E, all’occorrenza, di ‘consolazione’. Quella per Andrea. Dopotutto, caro Iannone, meglio decollare sentimentalmente che in pista…