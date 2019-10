Giulia De Lellis, lunga pausa: ecco dove andrà la fidanzata di Iannone

Giulia De Lellis, lunga pausa e viaggio: ecco dove andrà la fidanzata di Iannone e quanto starà lontana dall’Italia

Esattamente una settimana fa Giulia De Lellis, ancora nel pieno dell’euforia del successo del suo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, annunciava che si sarebbe presa una lunga pausa dai riflettori. Meglio staccare la spina e rigenerarsi dopo un bagno di eventi e di folle su e giù per l’Italia. Ebbene ora ci siamo: la fidanzata di Iannone è pronta a salutare per un bel po’ lo Stivale concedendosi un pit stop asiatico. A svelare la meta del suo viaggio è stato il settimanale Chi che ha fatto sapere che l’ex di Andrea Damante seguirà il centauro durante le sue gare di Moto Gp in terra orientale.

Giulia vola in Asia per stare al fianco di Andrea Iannone e concedersi un po’ di relax

“Giulia ha disdetto gli appuntamenti e messo in pausa ricchi contratti per seguire in Asia il suo compagno Andrea Iannone impegnato con il Gran Premio di Thailandia e di Giappone di Moto Gp“, scrive Chi. GossipeTv aggiunge che le sfide motociclistiche sono in programma il 6 ottobre al Chang International Circuit (Burram, Thailandia) e il 20 ottobre al Twin Ring Motegi (Motegi, Giappone). A occhio e croce, quindi, Giulietta si allontanerà fisicamente dal BelPaese per circa una ventina di giorni. E naturalmente starà al fianco del suo amato Iannone, tifando per lui ma concedendosi anche del sano relax. E quale terra migliore se non quella orientale per far riposare mente e corpo?

“Voglio un po’ staccare da tutto”. L’annuncio dell’influencer

“Non so se vi ricordate che vi avevo detto che stavo preparando tutto quanto per andare un bel po’ in vacanza, in relax. Voglio un po’ staccare da tutto”, dichiarava la De Lellis una settimana fa al suo numerosissimo popolo di Instagram, aggiungendo che si sarebbe trattato di un viaggio lunghissimo. E in effetti la trasvolata e i giorni di ‘stacco’ non sono pochi. Bon voyage!