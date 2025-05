Qualche giorno fa il settimanale Chi ha annunciato la gravidanza di Giulia De Lellis, pubblicando alcune foto della conduttrice in cui si vedeva il pancione. La diffusione della notizia da parte del magazine ha scatenato la reazione della diretta interessata, la quale immediatamente dopo si è sfogata sui social. Nelle ultime ore, tuttavia, De Lellis ha confermato di essere incinta con un post pubblicato su Instagram. Nello specifico ha annunciato di aspettare una bambina, figlia del rapper Tony Effe.

Giulia De Lellis conferma la gravidanza: aspetta una bambina

Giulia De Lellis è ufficialmente incinta. A confermare la gravidanza è stata proprio lei con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. La conduttrice ha difatti recentemente pubblicato una carrellata di foto in cui si mostra con il pancione. Tra gli scatti si possono vedere anche delle polaroid di lei insieme al futuro papà Tony Effe e dei ciucciotti e dei vestitini rosa. De Lellis ha difatti annunciato anche il sesso del suo futuro bebè. Nello specifico è in attesa di una femminuccia, così come si può evincere dai colori degli oggetti visibili in foto e dalla didascalia in accompagnamento al post che recita: “Le tue ragazze” ed in cui ha taggato il rapper Tony Effe.

Lo scoop di Chi e la reazione di De Lellis

La notizia della gravidanza di Giulia De Lellis era già stata data qualche giorno fa dal settimanale Chi. Il magazine aveva difatti pubblicato alcune immagini della conduttrice in cui si vedeva il pancione. Anche il sesso del bebè era stato anticipato sul web, così come il possibile nome. La coppia, nello specifico, potrebbe chiamare la loro futura figlia Priscilla. La condivisione della notizia della gravidanza da parte di Chi aveva inizialmente scatenato la rabbia di De Lellis. Quest’ultima, difatti, si era sfogata con una storia pubblicata su Instagram in cui lasciava intendere di non aver apprezzato troppo il servizio in merito alla sua dolce attesa.

Anche Aurora Ramazzotti, immediatamente dopo la diffusione della notizia da parte di Chi, con alcune storie su Instagram aveva sottolineato come a dover dare l’annuncio dovessero essere i diretti interessati quando si sentivano pronti. Anche nel caso della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, difatti, la notizia della gravidanza era stata anticipata prima che fosse lei a darla.