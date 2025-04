Giulia De Lellis incinta e arrabbiata: la sua prima reazione allo scoop

Giulia De Lellis è incinta: lo assicura il magazine Chi che, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato alcuni scatti dell’influencer di Ostia in cui si nota un pancino pronunciato. L’indiscrezione sulla gravidanza circola da giorni, ora arrivano le conferme. A diventare neo papà, naturalmente, è il compagno dell’ex volto di Uomini e Donne, il rapper Tony Effe. Il bebè, di cui non è stata data alcuna informazione circa il possibile sesso, dovrebbe nascere il prossimo autunno. Dopo che il settimanale Chi ha lanciato lo scoop, è arrivata la reazione piccata della De Lellis, che tra le sue Instagram Stories ha lasciato intendere in modo evidente di non aver apprezzato il servizio del magazine sulla sua dolce attesa.

In un video pubblicato nelle scorse ore, l’influencer, mentre la si vede intenta a truccarsi e a provare uno sfarzoso abito rosso, si è sfogata. “Parliamo d’altro”, ha scandito nel filmato la De Lellis che poi ha aggiunto con tono polemico: “Invece di rompere le pal*e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”.

Le parole della compagna di Tony Effe sono state pronunciate a poche ore di distanza dalla notizia spifferata da Chi Magazine e dalle foto divulgate dal medesimo settimanale. Importante notare che ‘Giulietta’ non ha smentito la news della dolce attesa. Ciò che sembra averla infastidita è proprio il fatto che sia stato dato lo scoop. Probabilmente avrebbe preferito annunciare lei stessa la notizia, con i suoi tempi e con i suoi modi. Invece le è stata tolta tale possibilità. Da qui la sua forte irritazione.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, la curiosa coincidenza

Sempre ammesso e non concesso che l’influencer sia incinta (anche se ormai sembrano esserci pochissismi dubbi), curioso notare che De Lellis e il suo storico ex fidanzato Andrea Damante diventeranno genitori per la prima volta quasi nello stesso periodo. Il deejay veronese, assieme alla compagna Elisa Visari, ha annunciato poche settimane fa che diventerà papà. Con l’attrice aspetta un maschietto. Visari ha spiegato che è molto felice di diventare madre e che anche Damante non vede l’ora di accogliere il bebè. L’ex tronista ha ulteriormente festeggiato quando ha saputo che avrebbe appeso sul portone di casa un fiocco azzurro.