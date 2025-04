Giulia De Lellis è incinta: spuntano le prime foto con il pancino

Giulia De Lellis è in dolce attesa: a dare l’esclusiva è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato su Instagram le prime foto in tre. Oramai erano settimane che stava girando questa voce e le persone avevano cominciato ad avere dubbi nel momento in cui Elisa Visari e Andrea Damante hanno annunciato una gravidanza. Sembrava una coincidenza troppo assurda, eppure è proprio vero che sia Giulia che Andrea molto presto diventeranno genitori. Il padre del bambino o della bambina di Giulia, però, sarà Tony Effe, con cui ha una relazione oramai da un po’ di tempo. Chi ha pubblicato degli scatti in cui giocano a golf e i fotografi hanno immortalato proprio il momento in cui la De Lellis si è sollevata la maglietta.

Sui social è esplosa l’incredulità ma anche la felicità per Giulia, che da molti anni bazzica sui social dopo la sua esperienza a Uomini e Donne e dove ha raccontato molto spesso di nutrire l’ardente desiderio di diventare mamma. Proprio per questa ragione tutti sono molto contenti per il fatto che stia per coronare questo sogno.

Giulia De Lellis è incinta: lei e Damante genitori nello stesso periodo

Come abbiamo già accennato, anche Andrea Damante sta per diventare padre. La notizia è stata data oramai qualche settimana fa proprio dai diretti interessati, che sono stati molto bravi a custodire questo segreto, soprattutto perché oramai da un po’ di tempo si vociferava addirittura che fossero in crisi. Invece, a quanto pare, al momento non potrebbero essere più felici di così.

Se Giulia e Andrea sono andati avanti con le loro vite, i loro fan ancora fanno un po’ fatica ad accettare che le loro strade si siano separate per sempre, soprattutto dopo i loro numerosi ritorni di fiamma. Lo scoop delle due gravidanze era stato dato da Fabrizio Corona un po’ di settimane fa, ma in molti stentavano a credere che potesse essere vero, anche se di recente Giulia aveva un pubblicato un po’ di foto in cui si notava un certo pancino sospetto. Pancino che abbiamo avuto modo di vedere in modo chiaro negli ultimi scatti pubblicati da Chi, che proprio in questi minuti, ha ufficializzato la notizia della gravidanza.