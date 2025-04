Andrea Damante voleva diventare padre? Parla la fidanzata incinta

Elisa Visari e Andrea Damante presto genitori. L’attrice romana e il deejay veronese hanno annunciato di aspettare un figlio nei giorni scorsi. La 23enne, aprendo il box delle domande su Instagram, ha conversato con alcuni fan, svelando dei retroscena relativi alla dolce attesa. La notizia della gravidanza ha colto un po’ tutti di sorpresa visto che non si sapeva nemmeno se lei e l’ex tronista fossero ancora una coppia (la love story, iniziata nel 2020, ha avuto molti alti e bassi ed è stata segnata anche da allontanamenti e rotture temporanee).

Damante voleva diventare padre? Pare proprio di sì. Quando una followers ha chiesto alla Visari se il deejay sia contento della situazione, è infatti arrivata la seguente risposta: “Andrea contento? Che ve lo dico a fare? Sì, è contentissimo, è impazzito, non vede l’ora che nasca. Figurarsi poi… è un maschietto, vuole fargli la cameretta dell’Inter”. L’attrice ha poi rivelato che il compagno è molto premuroso nei suoi confronti, forse a volte anche troppo: “Mi sveglia di notte e mi dice che devo bere, che devo mangiare. Se dormo a pancia in giù mi sveglia e mi dice “girati girati” che schiacci il bambino. Molto apprensivo, però nella norma, è bravo”.

La giovane interprete ha poi reso nota una serie di dettagli inerenti alla gravidanza che sta conducendo, spiegando di aver scoperto di essere incinta a inizio febbraio. Attualmente è al quarto mese, per la precisione è appena entrata nella diciassettesima settimana. Il termine è previsto per il 18 settembre. Coincidenza vuole che in quella data caschi il suo compleanno. Non è da escludere che il bimbo possa nascere nello stesso giorno in cui è venuta alla luce la madre. La Visari ha inoltre riferito che per ora non sente ancora i movimenti del bebè che porta in grembo.

Elisa Visari e la scelta del nome del figlio

Oggi la giovane sta bene, mentre nelle prime settimane è stata assalita dalle nausee e si è sentita parecchio affaticata. “Dormivo tutto il giorno e mangiavo, ma è stato un tempo limitato”, ha tranquillizzato la 23enne, rassicurando tutti sul suo stato di salute. Quindi ha aggiunto che lei e Damante hanno già cominciato a comprare vestitini e accessori per il bebè.

Per quel che riguarda il nome, nulla è ancora stato deciso. Visari ha fatto sapere che con Damante sono orientati verso una rosa di circa quattro o cinque nomi, ma che al momento non hanno scelto. C’è tempo, settembre non è lontano ma nemmeno vicinissimo.