Giulia Cavaglià ex tronista: un nuovo lavoro dopo Uomini e Donne

Che lavoro fa oggi Giulia Cavaglià, l’ex tronista di Uomini e Donne fidanzata con Francesco Sole

Chi segue da anni Uomini e Donne lo sa bene. La vita di tronisti e corteggiatori cambia parecchio dopo la partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Non fa eccezione Giulia Cavaglià, che nel 2018 ha corteggiato invano Lorenzo Riccardi e nel 2019 è salita sul Trono. L’esperienza su Canale 5 ha spinto Giulia – 24enne di Torino – a cambiare le sue abitudini e soprattutto il suo lavoro. Prima di scendere le scale del noto programma tv la Cavaglià lavorava come impiegata per una multinazionale. Ma appena è stata promossa al ruolo di tronista ha preferito dire addio al vecchio impiego e accettare così le nuove sfide della vita.

La vita di Giulia Cavaglià è cambiata dopo la partecipazione a Uomini e Donne

“Prima di Uomini e Donne lavoravo per una multinazionale. Però mi sono licenziata quando sono diventata tronista. E ora faccio l’influencer, cioè promuovo, attraverso la mia immagine, diversi marchi. È un lavoro che ho in comune con Francesco. Infatti, da quando ha lasciato la tv, lui ha continuato a portare avanti diverse attività legate al mondo di Internet ed è diventato uno scrittore”, ha spiegato Giulia Cavaglià al settimanale Di Più Tv. “Io non so ancora di preciso quale mestiere farò da grande. Ma so che in futuro sogno di sposarmi e avere dei figli. E mi auguro che accada con Francesco, l’uomo che ha riportato la gioia nel mio cuore dopo tanto dolore”, ha aggiunto la giovane. Che a Uomini e Donne ha scelto il corteggiatore Manuel Galiano ma, fuori dagli studi televisivi, la relazione non è mai decollata.

L’amore tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole è più forte e solido che mai

La storia tra Giulia e Francesco è iniziata proprio grazie al Trono Classico. Sole – che in passato ha condotto Tu si que vales con Belen Rodriguez – ha visto una replica di Uomini e Donne e si è subito invaghito della Cavaglià. Al punto da scriverle sui social network e cominciare a corteggiarla con insistenza. Dopo un’iniziale amicizia, i due sono stati travolti dalla passione e ora fanno coppia fissa dallo scorso novembre. Hanno già conosciuto le rispettive famiglie e sono andati a convivere a Milano.