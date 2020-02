Francesco Sole e Giulia Cavaglià di Uomini e Donne vanno a convivere

Si fa sempre più seria la relazione tra Francesco Sole, ex conduttore di Tu si que vales oggi scrittore affermato, e Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne. Insieme dallo scorso ottobre, i due hanno ora deciso di andare a convivere. E nelle scorse settimane sono avvenute le prime presentazioni in famiglia, come raccontato da Sole in un’intervista concessa al settimanale Di Più. Quella tra Francesco e Giulia è una storia importante, destinata a crescere sempre più. E per la Cavaglià è un momento magico, dopo le due delusioni avute alla corte di Maria De Filippi con Lorenzo Riccardi e Manuel Galiano.

Le ultime dichiarazioni di Francesco Sole sulla fidanzata Giulia

“È tutto talmente bello che non mi sembra vero. Sono talmente innamorato di Giulia che, dopo appena un mese che stavamo insieme, l’ho portata a conoscere la mia famiglia e ho voluto conoscere la sua. E anche se Giulia e io adesso viviamo solo a un’ora di treno di distanza, lei a Torino e io a Milano, e riusciamo a vederci spesso, non mi basta: le ho chiesto di venire a vivere con me. Lei ha detto di sì e ora stiamo cercando una casa tutta nostra”, ha dichiarato Francesco Sole alla rivista edita da Cairo Editore.

Francesco Sole innamorato di Giulia vuole tornare in tv

“Giulia mi ha fatto venire voglia di tornare a lavorare in televisione. Ho già nuovi progetti e spero che vadano in porto presto. Sarebbe il coronamento di un periodo già magico perché con Giulia sono molto, molto felice. Lei è la donna cui spero di trascorrere tutto il resto della mia vita”, ha ammesso Francesco Sole. Dopo le prime due edizioni di Tu si que vales – accanto a Belen Rodriguez -Francesco ha deciso di concentrarsi sui social network e sulla scrittura.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià fanno sul serio

“Giulia e io ci capiamo al volo. Anche lei, come me, lavora con il mondo dei social e questo ci unisce, perché lei capisce i miei ritmi e le mie esigenze. Giulia è molto gelosa e litighiamo solo per questo, perché io ho tante ammiratrici che mi scrivono via internet o che incontro quando vado a promuovere i miei libri in giro per l’Italia”, ha confidato Francesco Sole.