Francesco Sole su Rai 1: i retroscena della storia con Giulia Cavaglià

Francesco Sole su Rai 1 racconta la storia d’amore vissuta con Giulia Cavaglià. Il retroscena su come si sono conosciuti: “L’ho vista in tv e il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino”

Francesco Sole, al secolo Gabriele Dotti, ha fatto tappa a Vieni da Me, il salotto pomeridiano di Rai 1. Innanzi a Caterina Balivo si è raccontato, parlando anche della love story da poco decollata che lo vede protagonista assieme a Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne. Spazio anche al successo e agli effetti collaterali di esso. Nella fattispecie agli hater che non sono mancati allo scrittore modenese. “All’inizio mi hanno fatto male perché ci sono state ondate di critiche, anzi, ondate di odio”, ha dichiarato.

Vieni da Me, lo scrittore Sole a ruota libera

Prima il successo su You Tube, poi i romanzi (già sei sono quelli scritti da Sole, da poco è uscito ‘Per te’). “Non riesco a non scrivere, ad esempio ho scritto anche venendo qui… Devo ringraziare anche super Franci (Francesco Facchinetti) che mi ha supportato in molte cose”, ha narrato Gabriele che, guidato da Caterina Balivo, è passato a raccontare l’inizio della love story con Giulia Cavaglià. “Ma è vero che l’hai vista in tv e hai detto: ‘Dovrà essere mia?'”, ha chiesto la padrona di casa. “Sì, è vero, ma chi te le dice queste cose?”, la risposta dello scrittore che è quindi entrato nei dettagli della relazione.

Sole su Giulia: “All’inizio mi ha fatto un po’ penare”

“‘Questa qua è troppo caz…ta e carismatica’, ho detto vedendola in tv. E il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino, dopo averla contattata su Instagram”, ha dichiarato Francesco. Tuttavia l’amore non è sbocciato subito. La Cavaglià si è fatta desiderare prima: “All’inizio mi ha fatto un po’ penare… Non ci credeva che fossi interessato a lei. ‘Ma fai per finta’, mi diceva.” Sole invece faceva sul serio. Oggi l’ex tronista se ne è convinta tanto che non ha fatto mancare un tenero video messaggio recapitato a Vieni da Me: “Ci tenevo tantissimo a dirti che sono fiera di te… già ad oggi sei riuscito a rendermi una persona migliore, grazie di esistere“.