Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià in love: il gesto di Francesco Sole

Uomini e Donne gossip, Giulia Cavaglià sempre più in love con Francesco Sole: lui le dedica uno dei suoi capolavori

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, finita poi malaccio, Giulia Cavaglià ha trovato l’amore. E che amore! L’ex tronista infatti si è fidanzata con Francesco Sole, lo scrittore divenuto famoso grazie alle sue frasi e alle sue intense poesie musicali (e non) postate sul web. I due formano una bella coppietta e la loro relazione, dopo un gran chiacchiericcio, è stata ufficializzata un mesetto fa circa. Si perché Giulia e Francesco hanno vissuto la loro conoscenza pian piano, senza aver fretta, così da poter essere sicuri di poter formare una coppia perfetta. Oggi i due sono felicissimi e Sole ha dedicato alla sua amata proprio uno dei suoi capolavori.

Giulia Cavaglià: Francesco Sole le dona una poesia musicale

A darne la notizia è stata lei stessa. Giulia Cavaglià è apparsa con gli occhi lucidi ed ha ammesso di essere molto emozionata per il gesto fatto dal suo fidanzato. Su youtube, proprio una manciata di poche ore fa, è uscita la poesia musicale scritta e narrata da Francesco Sole intitolata proprio Giulia. Nel video che accompagna musica e testo appare proprio l’ex tronista intenta ad interpretare se stessa, mentre il suo fidanzato descrive quella che è la sua personalità. Verso la fine del filmato si vede la Cavaglià seguire un percorso, fatto di petali rossi, che la porta poi da Francesco che l’attente con un bel mazzo di rose tra le mani. La musica termina e i due si scambiano un bacio molto appassionato che va a concludere il video. In tanti si sono complimentati con loro come per esempio un utente che ha scritto: “Bellissimo video… Ma come si vede che siete innamorati, è una gioia guardarvi”.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià: una coppia vincente

Insomma Giulia Cavaglià e Francesco Sole formano, in tutto, una coppia vincente. “Da tronista a fidanzata

di Francesco Sole è un attimo! Un attimo fatto di coraggio, fiducia e passione. Un attimo fatto da LUI che sceglie di corteggiarti anche dopo averti già conquistata e da lei che sceglie di mostrarti tutta la dolcezza che aveva sempre nascosto al mondo. Un attimo fatto da due pazzi che decidono di tenersi stretti e impazzire insieme. Un attimo che a me piace moltissimo. E a te?”, ha scritto di recente l’ex conduttore di Tu Si Que Vales, postando sui social una dolcissima foto che lo ritrae proprio con la sua dolce metà.