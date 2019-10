Francesco Sole e Giulia Cavaglià insieme, è ufficiale: parla la coppia

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono una coppia: lui conferma, il post. L’ex tronista è già pazza: “Mi scusi, dottore: che sintomi ha la felicità?”

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono una coppia a tutti gli effetti. Il gossip è scoppiato nelle scorse ore quando i due giovani sono apparsi nelle Stories Instagram in atteggiamenti intimi e romantici. Oggi arriva la conferma della love story. A darla ci ha pensato l’influencer che ha pubblicato un post che non lascia alcun dubbio sul fatto che l’amore abbia preso quota. A dare ulteriore vigore al legame le parole scritte dall’ex tronista di Uomini e Donne sotto al dolce messaggio di Sole.

Francesco Sole e l’ex tronista allo scoperto

“Per te cosa c’è?” Una rosa suggerisce l’emoticon piazzato da Sole dopo la domanda ‘retorica’ che richiama anche il titolo del suo nuovo libro (“Per te”). Il gioco di parole è stato posto a corredo di una foto pubblicata da Francesco in cui appare lui stesso assieme a Giulia. Il clima è romantico, tipico degli innamorati. L’immagine trasmette tutto l’incanto di un amore appena sbocciato. C’è ancora tanto da coltivare, certo. Dopotutto anche le rose, perché diventino magnifiche, c’è bisogno di tempo, cura e attenzioni. Proprio come i legami sentimentali. Intanto però la coppia si gode lo ‘stregamento’ iniziale, dove la testa gira, ubriaca di emozioni.

Giulia Cavaglià, la storia con Manuel Galiano è più che archiviata: ora c’è il ‘Sole’

“Mi scusi, dottore: che sintomi ha la felicità?“, ha scritto sotto al post la Cavaglià. “Giusto un paio, ma te li spiego appena ci vediamo”, la replica fulminea e melliflua dell’influencer. Che dire, per Giulietta l’amore ri-decolla. E speriamo che vada meglio rispetto alla relazione precedente. Con la sua ‘scelta’ a Uomini e Donne, infatti, non è filato per il verso giusto quasi niente, tanto che con Manuel Galiano, fino a pochi giorni fa, si è scambiata botta e risposta al vetriolo. Ora, però, è tutto in archivio. C’è Francesco, un nuovo ‘Sole’.