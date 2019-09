Giulia Cavaglià e Francesco Sole, bacio segreto? “Sconvolta”

By

Ultimi gossip Giulia Cavaglià e Francesco Sole: cosa c’è davvero tra di loro?

Cosa c’è davvero fra Francesco Sole e Giulia Cavaglià? I loro fan li hanno battezzati come “coppia social” ma, fino a questo momento, hanno sempre smentito il coinvolgimento amoroso. Le domande a Giulia su Sole non mancano mai e questa sera sono piovute copiose: qualcuno le ha anche chiesto se lo ha baciato.. la sua risposta? Un sondaggio con cui chiede alle sue follower se hanno mai avuto un contatto piccantino col web influencer. E il risultato è stato inaspettato. Francesco è anche intervenuto attivamente, aumentando i pettegolezzi su di lui e la sua amica (?).

Bacio Giulia Cavaglià e Francesco Sole: le confessioni dell’ex tronista

Giulia Cavaglià ha parlato dei risultati del sondaggio: “In meno di sedici minuti ci sono 521 voti per ‘sì, ho limonato Francesco Sole’. Io sciocco-basita. Caro il mio Francesco, hai qualcosa da dire al riguardo? Io sono sconvolta”. E poi la proposta (simpatica o inaspettata?) a Francesco: “Amore, fai prima a chiedere se ci fidanziamo su Whatsapp. Non capisco tutto queste avancés tutte in un momento”. Il ragazzo ha prontamente risposto: “Ok, vado su Whatsapp”. Chissà cosa si sono detti…

Uomini e Donne anticipazioni: Giulia andrà a corteggiare Giulio?

Dopo aver saputo tutto quello che sta facendo attualmente nella sua vita, ora sappiamo che Francesco Sole ha questa strana amicizia con Giulia di Uomini e Donne, la quale, sempre su Instagram, ha spiegato che non andrà nel programma per Giulio Raselli: “Non andrò a corteggiare Giulio. È giusto che lui si faccia il suo percorso come io mi sono fatta il mio. E mi auguro di trovare qualcuna che gli voglia bene perché se lo merita”. I nuovi troni di U&D stanno spazientendo parecchio Maria De Filippi: avete saputo della sua ultima reazione?