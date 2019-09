Che fine ha fatto Francesco Sole? Il ritorno è “piccante”: c’è anche Benedetta Mazza

Francesco Sole, le news dopo Tú sí que vales

Francesco Sole è stato sulla cresta dell’onda per molto tempo diversi anni fa, e anche se i suoi follower continuano ad essere comunque tanti non si può dire che è al centro dell’attenzione come quando conduceva assieme a Belen Rodriguez il seguitissimo Tú sí que vales. Il ragazzo è apparso recentemente in alcune storie Instagram assieme a Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, e molti pensavano fosse la sua fidanzata; i pettegolezzi sono stati subito smentiti e di lui si è continuato a parlare soprattutto per il motivo per cui si è imposto agli inizi: parliamo dei suoi aforismi che troveranno posto tra le pagine di un nuovo libro, a quanto pare molto particolare. Così sembra almeno dalle parole di lui.

Che fine ha fatto Francesco Sole? Nuovo libro in arrivo

In un post pubblicato poche ore fa su Instagram Sole spiega infatti che in questo libro dedicato all’amore parlerà moltissimo di rapporti intimi affrontando quindi tematiche che finora aveva evitato; nel post si vedono lui e Benedetta Mazza assieme, e si può leggere un commento che dice molto sulle intenzioni dell’autore rispetto a questo nuovo progetto: “Poesie ero…he. Sì – spiega quasi soddisfatto Sole –, nel mio nuovo libro ci saranno. Parlerò molto di se…o… Per questo molte nuove video-poesie saranno sensuali, delicatamente se…y. L’importanza del se…o nella vita, nei rapporti di coppia e nello scoprire se stessi è una cosa profonda e importante. Trovare una forte alchimia sessuale con un partner – prosegue l’influencer – è una cosa rara, ma quando accade è straordinario. Ci sono persone con cui il se…o diventa qualcosa di sublime, altre con cui è solo se…o. Per alcuni il se…o un’arte, per altri solo un bisogno…e la differenza non è affatto sottile”.

Francesco Sole, il successo su Instagram e le tante richieste di aiuto

E anche nelle storie Instagram ha confermato tutto senza però spoilerare nulla: sappiamo soltanto che adesso sta revisionando le bozze. Francesco è molto seguito, e sono davvero tante le richieste di consigli che riceve da parte dei suoi follower: c’è persino chi gli confessa tradimenti, chi vuole aiuto su situazioni difficili e molto altro ancora. Speriamo allora che questo libro servirà a qualcuno per avere le risposte che ha sempre cercato; talvolta in effetti possono trovarsi anche là dove non ce lo si aspetta affatto.