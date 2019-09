Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta: “Sono scema?” e chiarisce tutto

Maria De Filippi mette con le spalle al muro Francesco (che si arrampica sugli specchi) dopo le frasi su Giulia Quattrociocche

Non è la prima volta che Maria De Filippi interviene su questioni poco chiare a Uomini e Donne. Questa volta, ha voluto chiarire quello che ha detto Francesco alla tronista Giulia Quattrociocche: non le interessa minimamente e aspira al trono. Confessioni, queste, registrate nel bel mezzo di una chiacchierata con altri corteggiatori durante la quale non sapeva di avere le telecamere puntate addosso. In un momento di grande leggerezza, Francesco si è lasciato andare a frasi che non sono piaciute né a Giulia né alla De Filippi, che ha messo con le spalle al muro il corteggiatore. Che ha tentato di arrampicarsi sugli specchi!

Uomini e Donne news, l’intervento di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha chiesto a Francesco di spiegarsi meglio, e lui ha speso queste parole su Giulia: “L’ho detto sul momento. Nella mia vita poche persone mi hanno visto furbo. Alla fine non ci conosciamo, in quella situazione ci sono state delle parole un po’ sbagliate. Questo momento è stato brutto. Nella mia vita sono interessato a persone più giovani e ingenue”. A questo punto la conduttrice è intervenuta: “Volevo capire come si rapportano loro due a lui. Nel filmato che io vedo lui dice che Giulia non gli interessa e vuole vedere cosa fa l’altra tronista. Sono scema io? Non posso far finta che non ci sia stato”.

Giulia Quattrociocche elimina Francesco: la motivazione

Giulia Quattrociocche ha – giustamente! – deciso di eliminarlo: “Tu ti sei comportato in maniera diversa rispetto alle altre persone. Tu eri concentrato solo su te stesso. Io lo elimino”. E Maria ha chiuso il discorso così: “Non sei sotto giudizio perché ti è scappata una parola. Hai detto che non ti piace”.