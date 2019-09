Giulia Cavaglià, riavvicinamento a ex corteggiatore? “Panico nei miei confronti”

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià è single dopo Manuel Galiano

La fine della storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano subito dopo Uomini e Donne ha scatenato una polemica che ha coinvolto anche Raffaella Mennoia e che ha messo in cattiva luce sia l’ex tronista sia il suo ex corteggiatore. Adesso i due fanno ognuno la propria vita e sembrano essersi allontanati definitivamente nello stupore generale perché erano in tanti a credere che entrambi fossero cotti l’uno dell’altra e che sarebbero stati una coppia felice. Tutto sbagliato. E se non fosse stato Manuel la scelta? Se invece di Giulio Raselli, ora tronista, la torinese avesse puntato su uno che le piaceva palesemente da impazzire? Di chi parliamo? Flavio Barattucci, il corteggiatore che andò via – come forse ricorderete – dopo che lei volle vedergli il telefono.

Giulia Cavaglià e Flavio Barattucci: riavvicinamento in arrivo?

Oggi proprio Flavio ha ricordato l’esperienza di Uomini e Donne dopo che un follower nella sessione di domande e risposte gli aveva chiesto cosa pensasse della Cavaglià: “Partono le domande a bomba – questo il primo commento –. Comunque niente di male… che è una splendida ragazza, con un carattere abbastanza forte che secondo me si è fatta prendere un po’ dal panico nei miei confronti. Tutto qua”. In queste parole, e soprattutto nel modo in cui Flavio ha dato la sua risposta, abbiamo letto un po’ di tristezza, nel senso che abbiamo avuto come l’impressione che lui fosse realmente interessato alla Cavaglià e che si sia trovato davvero una situazione spiacevole; non che abbia colto la palla al balzo insomma per piantarla in asso e andare via (come invece si è creduto).

Flavio Barattucci, non è la prima volta che si parla di Giulia Cavaglià

Non si tratta inoltre della prima volta che Flavio parla di Giulia, visto che anche qualche tempo fa tornò con la mente a Uomini e Donne sempre in una sessione di domande e risposte su Instagram. Questo ci fa pensare non che l’interesse sia ancora fortissimo ma che forse tra i due non sia ancora tutto chiuso e che magari più in là, soprattutto se la Cavaglià dovesse venire a conoscenza di queste dichiarazioni, entrambi potrebbero incontrarsi o magari decidere di frequentarsi. Lei è single, lui pure, e non ci sarebbe nulla di male. Ad ogni modo al momento sono solo nostre supposizioni; di vero c’è soltanto che Flavio crede che Giulia abbia sbagliato a giudicarlo in quel modo. Cosa accadrà?