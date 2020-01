Giovanni Conversano torna a punzecchiare Serena dopo il GF Vip

Serena Enardu al Grande Fratello Vip: la reazione di Giovanni Conversano

Puntuale come un orologio svizzero, Giovanni Conversano ha commentato la presenza dell’ex fidanzata Serena Enardu al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista della prima puntata della quarta edizione del reality show di Canale 5. Un’ospitata che nessuno si aspettava nonostante la presenza nel cast di Pago, il cantante che Serena ha mollato a Temptation Island Vip la scorsa estate. La Enardu ha chiesto un confronto all’artista ma la produzione ha deciso che sarà solo il pubblico a decretare il futuro della coppia. Se il televoto – che si chiuderà venerdì prossimo – sarà positivo, l’Enardu potrà avere un confronto con Pago e restare nella Casa più spiata d’Italia per una settimana. Un risvolto inaspettato per molti che Giovanni Conversano ha commentato con diverse frecciatine via social network.

Giovanni Conversano prende di nuovo in giro Serena Enardu per la storia con Pago

Subito dopo lo slot dedicato a Serena Enardu e a Pago al Grande Fratello Vip, Giovanni Conversano ha pubblicato su Instagram delle storie inequivocabili. Che, senza ombra di dubbio, sono rivolte all’ex tronista di Uomini e Donne, che ha vissuto una tormentata relazione anni fa con il bel pugliese. Nella prima storia Conversano ha usato la faccina della scimmia che si copre il volto con le mani insieme all’emoticon della risata; in una seconda ha invece scritto: “Comunque vada sarà un SU CE*** (con altre emoticon divertenti)”. Per il momento Giovanni non ha aggiunto altro ma è probabile che nelle prossime ore continui a punzecchiare la Enardu, come fatto durante la messa in onda di Temptation Island Vip.

Elga e Serena Enardu pronte a denunciare Giovanni Conversano

Il comportamento di Giovanni Conversano ha spinto Elga e Serena Enardu a prendere provvedimenti legali anche se Giada Pezzaioli, la compagna dell’ex corteggiatore, ha assicurato che non è mai arrivata alcuna querela. Chissà se qualcosa cambierà dopo il coinvolgimento di Serena al Grande Fratello Vip…