Giovanni Ciacci contro Taylor Mega a Vite da Copertina: “Verità zero”

Giovanni Ciacci si scaglia contro Taylor Mega a Vite da Copertina: ecco perché

Taylor Mega è uno dei personaggi del mondo dello spettacoli più discussi del momento. L’influencer ed imprenditrice infatti sta facendo parlar di se’ per le sue relazioni amorose. Per questo motivo, Giovanni Ciacci ha voluto dire la sua durante Vite da Copertina. La Mega infatti sembra aver avuto una relazione con Erica Piamonte, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, e subito dopo con Giorgia Caldarulo, ex volto di Uomini e Donne. Perché queste sue relazioni fanno così tanto scalpore? Beh perché quando si seppe che la modella si era legata all’ex corteggiatrice, scoppiò un grande scandalo dato che la Piamonte rivelò sui social che quello di Taylor era un vero e proprio tradimento nei suoi confronti.

Giovanni Ciacci: “Taylor Mega è come Cristiano Malgioglio”

Giovanni Ciacci, che vanta di non avere peli sulla lingua, oggi ha parlato di questi intrecci durante Vite da Copertina. E a dirla tutta non le ha mandate a dire a Taylor Mega mettendo ben in chiaro di non credere a nulla. Elenoire Casalegno ha voluto parlare con lo stylist delle ultime dichiarazioni fatte da Giogia Venturini e gli ha chiesto un parere sulla bionda imprenditrice. “Taylor Mega è come Cristiano Malgioglio: verità zero – ha chiosato Ciacci – Sparano delle gran c……e, dicono delle cose per farsi pubblicità. Io a Taylor non le credo. Per me la Mega è la nuova Pamela Prati della televisione italiana!”. Avrà ragione oppure no Giovanni Ciacci? Chissà! La sua collega l’ha simpaticamente rimproverato di non saper tenere un cecio in bocca.

Taylor Mega: è finita davvero con Giorgia Caldarulo?

Intanto proprio su Taylor Mega i gossip continuano ad inseguirsi senza sosta. Ultimamente, infatti, sembra che la ragazza sia in crisi con la sua fidanzata Giorgia Caldarulo. Le due infatti hanno smesso di seguirsi sui social e non appaiono più insieme ormai da qualche giorno. Che si tratti di una crisi passeggera o di una rottura definitiva? Per ora nessuna delle due ne ha parlato a riguardo.