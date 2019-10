Scontro a Live-Non è la d’Urso tra Taylor Mega e Giorgia Venturini

Faccia a faccia tra Taylor Mega e Giorgia Venturini a Live-Non è la d’Urso. Le due hanno finalmente avuto modo di confrontarsi in tv dopo le recenti dichiarazioni della valletta di Tiki Taka. A detta della Venturini, la relazione tra Taylor e Giorgia Caldarulo sarebbe del tutto finta, creata a tavolino per attirare l’attenzione sui social network e sul piccolo schermo. Secondo la giovane, Taylor le avrebbe fatto la stessa proposta qualche mese fa, quando entrambe partecipavano all’Isola dei Famosi. Taylor ha smentito categoricamente tali affermazioni nel salotto di Barbara d’Urso, portando a galla un’altra verità. Stando al racconto della ragazza quella di Giorgia sarebbe solo una vendetta nei suoi confronti perché non le avrebbe mai dato la giusta importanza.

Taylor Mega attacca Giorgia Venturini da Barbara d’Urso

“Io stavo con uomo violento e la Venturini anziché prendere le mie parti prese le sue. Che amica…”, ha ammesso Taylor Mega a Live-Non è la d’Urso, sottolineando che inizialmente c’era un rapporto d’amicizia con Giorgia. “Voleva venire in barca con me e chiamava tutti per poterci essere. Mi preferiva n..a perché si eccitava…”, ha assicurato. E poi: “È lei che ci provava con me, non il contrario. Giorgia non la calcola nessuno e rosica perché non sono mai stata con lei”.

La replica di Giorgia Venturini a Taylor Mega in tv

Diversa la versione dei fatti di Giorgia Venturini, che ha assicurato: “Io non ho bisogno di Taylor Mega né per finire sui giornali né per fare le vacanze in Sardegna”.