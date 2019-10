Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Un dettaglio non sfugge

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Un dettaglio non passa inosservato

Fino a pochi giorni fa, Taylor Mega e la sua fidanzata Giorgia Caldarulo apparivano felici e serene. Le due ragazze sembravano incuranti di tutte le chiacchiere che si erano create intorno alla loro relazione. In molti infatti le hanno accusate di fingere e non hanno dato credito al loro amore. Taylor e Giorgia non si sono mai fatte scalfire da ciò e sembravano più unite che mai. La loro tranquillità però probabilmente è stata spazzata via perché le due ragazze sembrano essere in crisi. Taylor e Giorgia infatti non si seguono più neppure sui social come se tra di loro tutto sia finito. Amore al capolinea? Chissà! Può anche darsi che per ora si tratti solo di una crisi passeggera ma per il momento non abbiamo risposte a tutti questi numerosi e grossi dubbi perché nessuna delle due si è espressa su ciò. La Mega infatti è volata a Monaco e tramite le sue Instagram Stories si è mostrata innamorata dei colori della città francese mentre la Caldarulo ha mostrato i suoi lavori e si è detta anche molto stanca.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, amore al capolinea?

Taylor e Giorgia, è tutto finito? Per ora nessuna certezza, fatto sta che in tanti si augurano che si tratti solo di un qualcosa di transitorio. Solo ieri infatti le due ragazze si sono recate insieme a Live Non è la d’Urso e si sono fatte fotografare insieme ed abbracciate. Quindi tutto sembrava andar bene, poi però qualcosa sarà successo. Hanno difeso il loro amore con le unghia e con i denti, sono andate contro tutti e tutto poi…silenzio. Il sipario su questa storia d’amore per ora sembra essere calato. E adesso i loro fan si chiedono perché, si chiedono che cosa sia successo e magari si aspettano dalle dirette interessate qualche spiegazione.

Taylor Mega denunciata dal paparazzo: ecco perché

Poche ore fa, poi, si è diffusa la notizia di una denuncia nei confronti della modella ed imprenditrice di Udine. Il paparazzo Alan Fiordelmondo avrebbe deciso di agire legalmente contro la Mega a causa di alcune affermazioni che lei ha fatto nei suoi confronti. Come finirà questa storia? Noi ci auguriamo tutto per il meglio!