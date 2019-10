Taylor Mega querelata da Fiordelmondo: con il paparazzo volano i coltelli

Taylor Mega querelata da Alan Fiordelmondo: con il paparazzo (opinionista di Barbara d’Urso) volano i coltelli

Scontro durissimo tra Taylor Mega e Alan Fiordelmondo, paparazzo nonché opinionista di Barbara d’Urso. La ruggine tra i due è iniziata qualche giorno fa quando Alan, senza troppo girarci attorno, ha affermato che la relazione saffica tra l’influencer friulana e Giorgia Caldarulo sia stata montata ad hoc per il gossip. E di conseguenza per un ritorno d’immagine. Inoltre Fiordemondo ha detto di essere in possesso di prove che svelerebbero il suo pensiero. Alla luce di questo, nelle scorse ore, la discussione si è accesa in maniera rovente. Taylor ha fatto una diretta su Instagram in cui ha avuto parole durissime nei confronti di Alan, arrivando a insinuare che le sue dichiarazioni siano frutto del non coraggio di fare coming out. Il paparazzo, dopo aver sentito quanto esternato dalla Mega, è andato subito a querelarla.

“Lui faceva il maestro di tennis e non si sa a chi ha leccato il c..lo per diventare paparazzo”

La diretta Instagram dell’influencer è stata trasmessa anche dal canale del trash ‘Indifferenza astrale’. “Alan se non parla di Taylor Mega non è nessuno. Alan non è nemmeno un paparazzo, un giornalista da strapazzo, un opinionista, non è nessuno – ha dichiarato la friulana. – Non gli farei paparazzare nemmeno le paperelle del lago di Milano 2 perché nessuno vuole le foto di Alan. Se tu sei un paparazzo vero non ti fai vedere in foto, altrimenti le persone famose quando ti vedono scappano. Lui faceva il maestro di tennis e non si sa a chi ha leccato il c..lo per diventare paparazzo. Dato che la vita da paparazzo non gli rende ha trovato questa finta prova parlando di me. Nessuno sapeva chi era prima“.

Alan: “La giustizia in queste cose arriva. La questione ora si sposta in altre sedi”

Mega ha aggiunto altre esternazioni pesanti: “Lui non è neanche etero. Gli dà fastidio che io abbia fatto coming out. È invidioso. Avrebbe voluto farlo lui. Punto“. Nella mattinata odierna Alan, come ha fatto sapere tramite delle Stories Instagram, è andato dai Carabinieri e ha querelato Taylor spiegando che le sue dichiarazioni sono state “lesive della immagine, onorabilità e professionalità”. Inoltre, il paparazzo ha riassunto il suo pensiero sulla vicenda scrivendo il seguente post: