Giovanna e Sammy, com’è finita dopo Uomini e Donne: “Devastato”

Sammy Hassan e Giovanna Abate, duro scontro a Uomini e Donne

Oggi Giovanna Abate è stata davvero esagerata con Sammy Hassan e non ha minimamente pensato al fatto che i toni usati ieri siano stati tutt’altro che adeguati al contesto. Comprendiamo che la tronista ci sia rimasta male e che forse Hassan avrebbe potuto spiegarsi meglio ma a un certo punto non c’era bisogno di tirarla così per le lunghe. Contattato nuovamente dalla Abate, Sammy ha voluto mettere subito i puntini sulle ‘i’: “Non hai avuto tatto – queste le sue parole –. Non avrei voluto sentirmi come se fossi davanti a un giudice. Le tue domande – ha poi aggiunto su Alessandro Graziani riferendosi alle parole belle usate dal rivale nonostante i giorni passati senza vedersi – dovresti fartele tu nei confronti di chi ti dice cosa vuoi sentirti dire”. Giovanna ha cercato di difendersi spiegando che voleva solo delle delucidazioni ma lui ha insistito sostenendo che non si è neanche interessata a come stesse: “Invece di chiedermi come sto – le ha detto Hassan – parti subito in quarta su un qualcosa che non ha senso!”.

Giovanna e Sammy, lui furioso: “Non mi va di spu…nare i cavoli miei in televisione”

La discussione è continuata per molto tempo, e per fortuna dopo ci siamo fatti un po’ di risate con un incidente bollentissimo capitato a Gemma Galgani: se non ci fosse stata la Dama degli Over infatti sarebbe stato pesante vedere Giovanna e Sammy discutere di continuo per gli stessi motivi, tra l’altro dopo tanto tempo che né l’uno né l’altra hanno potuto sentirsi. “Non mi va di spu…nare i cavoli miei in televisione – ha detto lui a un certo punto – a una persona che ha appena detto che vuole conoscere altre persone e che ha sempre messo paletti. Perché devo andare a rompere un equilibrio per darti delle risposte sulla base di nulla? Non aveva senso”. “Io – ha poi spiegato Giovanna – credo che lui sia interessato alle telecamere, a mostrare di sé la parte che piace a tutti senza pensare a Giovanna. Perché se non mi hai pensato in quaranta giorni ti si sono riaccesi i sentimenti per Giovanna?”. La Abate è palesemente entrata nel pallone: Sammy si è espresso male ma era palese che intendesse dire che un rapporto non coltivato è destinato a morire. Certo, poi si può discutere sulle parole usate e sul fatto che non è sempre vero che il rapporto finisce; ciò non toglie che la tronista abbia esasperato un discorso chiarissimo.

Sammy dopo Uomini e Donne: “Delusione”

Siamo andati a controllare il profilo Instagram di Sammy e la discussione è continuata anche dopo Uomini e Donne, con lui che ha pubblicato una serie di contenuti chiaramente riferiti a quanto accaduto durante le registrazioni. Anzitutto ha pubblicato una storia con sottofondo Il ballo delle incertezze; poi una in cui parla di delusione: “La delusione – queste le sue parole – è uno stato d’animo che nasce dopo aver constatato che una determinata persona non era come si pensava. Ma la delusione non è solo in considerazione di persone, bensì di speranze, aspettative, che si erano costruite nel nostro cervello in un determinato modo e che non si sono rivelate tali”. E no, non è finita qui.

News Uomini e Donne, come andrà a finire tra Giovanna e Sammy

Sammy ha anche confessato di aver passato una nottataccia: “Senza entrare troppo nei particolari – queste le sue parole stamattina – vi volevo ringraziare tutti. Perché siete una grande forza. Non pensavo che un social potesse farti sentire l’affetto e il calore delle persone ma è così. Mi avete devastato e vi ringrazio”. In video ci è parso abbastanza spento e scosso da quanto accaduto con Giovanna ma forse è uno stato d’animo che dipende anche da altro. Non sappiamo se i due abbiano deciso di chiudere la conoscenza – lo sapremo solo domani -, ma pare che il lieto fine sia lontanissimo. Vi terremo aggiornati.