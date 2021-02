Giovanna Civitillo a Sanremo 2021, Amadeus: “Non l’ho scelta io”

Il Festival di Sanremo rappresenta una vetrina importante non soltanto per i cantanti in gara ma anche per i personaggi televisivi. La conduzione delle trasmissioni correlate alla kermesse è un posto molto ambito, come qualche giornalista ha precisato durante la conferenza stampa di presentazione. Il conduttore e direttore artistico, tra le altre cose, ha risposto alle domande sulla presenza di Giovanna Civitillo a PrimaFestival, chiarendo di non occuparsi in prima persona di tutta l’organizzazione sanremese.

Le decisioni e le scelte sulla striscia quotidiana di cinque minuti subito dopo il telegiornale di Rai 1 delle 20 spettano a Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1, e Lucio Presta, l’agente del presentatore. La scelta di avere Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci alla guida dell’anteprima del Festival è stata comunicata ad Amadeus soltanto pochi giorni fa e la cosa gli fa molto piacere:

“Purtroppo a volte si parla di lei come ‘moglie di Amadeus’ ma quando l’ho conosciuta aveva già lavorato con Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis, ha una sua vita autonoma e ovviamente sono contento se Rai Pubblicità e gli sponsor hanno pensato a lei”

Come ben precisato da Amadeus, Giovanna Civitillo non è nuova alle trasmissioni televisive. Dal 1996 a oggi ha preso parte a diversi programmi sia Rai che Mediaset come Fantastica Italiana, Carramba! Che Sorpresa, Beato tra le Donne, Il Bagaglino, Avanti un Altro e Detto Fatto.

Il presentatore non ha fatto mistero di essere rimasto sorpreso dalle polemiche scoppiate sulla sua compagna e ha ironizzato sulla faccenda dicendo che ci si scandalizza molto della moglie e non dell’amante e questo è una cosa che fa molto sorridere in questo Paese.

Giovanna Civitillo conduttrice di PrimaFestival di Sanremo dopo La Vita in Diretta

PrimaFestival andrà in onda su Rai 1 tutti i giorni a partire da sabato 27 febbraio alle 20.30. Nel corso delle otto puntate sarà svelato il dietro le quinte di questa edizione storica. La breve striscia sarà incentrata su indiscrezioni sulle canzoni in gara, sugli artisti e sugli ospiti del Festival di Amadeus.

Lo scorso anno la ballerina e moglie del direttore artistico ha seguito quotidianamente la kermesse per La Vita in Diretta. Lorella Cuccarini e Alberto Matano avevano pensato a lei per commentare il Festival. Quest’anno, invece, non sarà inviata del contenitore pomeridiano di Rai 1.

Come è noto, i programmi non si trasferiranno quest’anno nella città ligure in linea con il protocollo di sicurezza. La 43enne prenderà il posto di Gigi e Ross che hanno condotto nel 2020 con Ema Stokholma.

Claudio Fasulo ha aggiunto che per PrimaFestival è stato scelto un terzetto adatto ai contenuti del programma, una squadra definita ben bilanciata e interessante.