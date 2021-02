Sanremo 2021, Amadeus ufficializza giuria e ospiti: chi sono, c’è Ibrah

La conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021 è stata aperta dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta che ha ricordato lo straordinario successo, non solo in termini di ascolti, della scorsa edizione. Ha puntualizzato che Amadeus ha voluto definire questa edizione la ’70+1′ – e non la 71esima edizione – che rappresenterà non il Festival della rinascita ma della consapevolezza chiara di quella che è la vita. I testi delle canzoni in gara sono il risultato di quello che abbiamo vissuto e saranno per la vita di ognuno di noi, in un certo senso, consolatorie:

“Lo show terrà conto di quello che stiamo vivendo, sono certo che Amadeus contrappunterà al mondo delle canzoni un racconto di quello che stiamo combattendo. Se il Covid ci ha disunito dopo l’ultimo Festival, questo Festival è un tentativo di unirci nella consapevolezza chiara di cosa è la vita”.

La parola è passata ad Amadeus che ha definito Sanremo 2021 unico nel suo genere. La musica sarà al centro dell’Ariston. Tutti coloro che calcheranno il famoso palco saranno fondamentali per regalare gioia ai telespettatori. Il conduttore non ha nascosto che questa edizione sarà difficile:

“Inutile che io dica che non lo sia. Ma abbiamo il dovere di sorridere”

Fiorello è stato ringraziato dal collega che è stato definito il più grande showman. Inoltre ‘Ama’ ha ricordato che con il siciliano condivide una amicizia profonda che dura da 35 anni:

“Per me non può esistere un Festival senza Fiorello, lui illumina tutto ciò che ha intorno”

Ospiti Sanremo 2021, Amadeus conferma: “Ibrahimovic e Achille Lauro al Festival”

Tra gli ospiti di Sanremo 2021 sono stati confermati Achille Lauro e Ibrahimovic che saranno presenti per tutte e cinque le serate. Il cantante presenterà cinque quadri ‘pazzeschi’ e si è detto grato di portare in scena un ideale più che uno spettacolo:

“Sto preparando qualcosa mai visto prima, qualcosa che parla di me ma anche della storia di tutti quanti noi”

Il calciatore, che sta facendo le fortune del Milan, ha avvisato gli spettatori di voler stabilire un altro record, un personaggio tutto da scoprire che impareremo a conoscere sera per sera durante la kermesse.

Ci saranno diversi ospiti musicali, con maggiore prevalenza di italiani. Fra i nomi contrattualmente chiusi c’è quello di Ornella Vanoni. La cantante sarà una delle protagoniste dell’ultima sera di Sanremo, quella del sabato, per un omaggio alla sua carriera di tutto rispetto. Il direttore artistico ha dichiarato di essere molto felice di averla sul palco con lui perché è un personaggio “incredibile e attuale”. Alla Vanoni si aggiungeranno anche i Negramaro e Alessandra Amoroso.

Sanremo 2021 classifica e giuria: tutte le novità del Festival di Amadeus

Durante la conferenza sono state presentate le modalità di televoto, giuria e classifica di Sanremo. Ci saranno tre componenti: giuria demoscopica, sala stampa e giuria dell’orchestra. La demoscopica è formata da trecento giurati e relative riserve rappresentative dei fruitori di musica. Quest’ultima giuria, la sala stampa e la giuria dell’orchestra (che esprimerà il suo giudizio durante la terza serata dedicata alla canzone d’autore) voteranno tramite un’app. Esattamente come lo scorso anno, per ogni sera, ci sarà una classifica provvisoria fino a giungere all’ultimo appuntamento che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2021.