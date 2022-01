Giovanna Civitillo e la scelta del figlio: è bufera sulla moglie di Amadeus

L’ex ballerina è stata ospite di Domenica In nella puntata in onda su Rai Uno il 9 gennaio 2022

A un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2022 Giovanna Civitillo è stata ospite a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier la soubrette napoletana ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata e professionale. Scherzando la Civitillo ha ammesso che la sua carriera è letteralmente finita quando ha iniziato la sua relazione con Amadeus. I due si sono conosciuti a L’Eredità, dove Giovanna era la prima ballerina.

Un programma, quello del preserale di Rai Uno, arrivato dopo aver lavorato a numerosi corpi di ballo di diverse trasmissioni tv. In seguito all’incontro con Amadeus la vita di Giovanna Civitillo è cambiata: si è dedicata al marito e al figlio José mettendo così da parte la sua carriera. Una scelta di cui la 44enne non si è mai pentita.

A zia Mara la Civitillo ha inoltre confidato che ha smesso di ballare per il suo unico erede. A José, infatti, non piace vedere la madre danzare. Per questo motivo la moglie di Amadeus ha appeso le scarpette al chiodo. Una rinuncia che Giovanna ha accettato di buon grado anche se oggi, quando si reca a teatro, piange sempre quando ci sono i saluti finali.

Una confessione intima spiazzante e dolorosa che ha lasciato il pubblico senza parole e che ha dato il via ad una vera e propria polemica. A detta di molti telespettatori, infatti, quello di Giovanna Civitillo non sarebbe un esempio da seguire. Su Twitter le critiche si sono letteralmente sprecate.

“2022 e ancora dobbiamo sentire sulla tv pubblica di figli maschi gelosi della madri che ne limitano sogni e carriere”, ha scritto una telespettatrice piuttosto indignata. “Follia che Giovanna abbia smesso di ballare per il figlio, doveva spiegarli meglio la cosa”, ha fatto notare un’altra.

Tanti utenti si sono detti basiti e scioccati dalla confessione di Giovanna Civitillo. E poi ancora: “Complimenti, bell’esempio. Oggi con la madre, domani con la compagna”; “Mai rinunciare a se stesse per un uomo”; “Perché una donna deve rinunciare alla sua carriera e alla sua passione per la famiglia?”.

Qualcuno ha lanciato un vero e proprio monito sui social network:

“Solo a me fanno tristezza le parole di Giovanna Civitillo? Non rinunciate mai a voi stesse né per amore di un uomo né per amore di un figlio!”

La famiglia di Amadeus

Prima di conoscere Giovanna Civitillo a L’Eredità Amadeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, una donna estranea allo showbiz italiano dalla quale ha avuto nel 1997 la primogenita Alice. Quest’ultima ha fin da subito legato molto con la Civitillo.

Giovanna non ama definire la sua una famiglia allargata visto che va molto d’accordo con la primogenita di Amadeus. Inoltre Alice un punto di riferimento importante per il fratellino José, arrivato quando lei aveva appena undici anni.

La ragazza non vive però in Italia: si è trasferita in Spagna dopo la laurea in Fashion Business e purtroppo non riesce a vedere il padre e il fratellino minore come vorrebbe.