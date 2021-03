Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus svela un segreto piccante

Amadeus e Giovanna Civitillo formano una delle coppie più solide e unite del mondo dello spettacolo. Insieme da quasi venti anni, la loro relazione è nata davanti alle telecamere. Più precisamente a L’Eredità dove lui era il conduttore mentre lei era la prima ballerina, nota per l’ormai celebre “scossa”. Tra una puntata e l’altra è scoppiato l’amore tra Amedeo e la soubrette napoletana, che successivamente si sono sposati e hanno avuto un figlio, José.

Al settimanale Diva e Donna Giovanna Civitillo, al timone di Prima Festival 2021, ha assicurato che Amadeus è l’altra metà della mela. La 43enne ha spiegato che lei e il presentatore Rai sono la combinazione perfetta e sono stati fortunati a trovarsi e a creare la loro splendida famiglia. L’ingrediente segreto della loro felicità? La passione, che non è mai svanita nonostante lo scorrere del tempo.

A tal proposito Giovanna Civitillo è stata chiara:

“Cosa ci tiene insieme dopo tanto tempo? Quello che ci unisce da sempre. Dopo quasi vent’anni è come se fosse sempre il primo giorno. Stiamo proprio bene insieme, condividiamo tutto. La passione del primo giorno”

Nelle coppie di lunga durata la complicità e l’amicizia prendono il posto dell’erotismo ma questo non è accaduto ad Amadeus e Giovanna Civitillo. È stata la stessa ballerina a chiarirlo:

“Non è il nostro caso, al di là di periodi come questo in cui siamo molto assorbiti dal lavoro. La scossa in privato? Gliela faccio quando non c’è José a casa. Lui non vuole la mamma sensuale. La cosa bella è che Ama mi guarda ancora come mi guardava allora”

Giovanna Civitillo ha inoltre confidato che nella vita di tutti i giorni il marito è un uomo molto posato, con tutti i suoi timori e il peso dell’età. La soubrette ha anticipato che sarà il bastone della sua vecchiaia. La differenza d’età tra Giovanna e Amadeus è infatti di ben 15 anni.

La famiglia di Amadeus

Prima di conoscere Giovanna Civitillo a L’Eredità Amadeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, una donna estranea allo showbiz italiano dalla quale ha avuto nel 1997 la primogenita Alice. Quest’ultima ha fin da subito legato molto con la Civitillo.

Giovanna non ama definire la sua una famiglia allargata visto che va molto d’accordo con la primogenita di Amadeus. Inoltre Alice un punto di riferimento importante per il fratellino José, arrivato quando lei aveva appena undici anni.

La ragazza non vive però in Italia: si è trasferita in Spagna dopo la laurea in Fashion Business e purtroppo non riesce a vedere il padre e il fratellino minore come vorrebbe.