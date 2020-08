Giovanna Abate si confessa: verità su Davide, e su Sammy: “Nulla”

Giovanna Abate ha deciso di fare chiarezza sugli ultimi gossip che sono stati diffusi sul suo conto. Si è parlato persino di un riavvicinamento con Davide Basolo… ma qual è la verità? Dopo la sua storia-lampo con Sammy Hassan, ha deciso di mettere una pietra sul passato. E quindi anche su quello che riguarda la sua esperienza a Uomini e Donne. E se dovesse succedere che le venga proposta un trono-bis? La ragazza ha risposto a questa e a tante altre domande durante l’intervista a Superguidatv.it, spiegando anche che potrebbe decidere di entrare a far parte del cast di un reality show. Le piacciono le sfide e non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro. Dopo questa confessione, riceverà una proposta allettante? Interessano molto i prossimi progetti di Giovanna Abate, ma molto di più i retroscena sulla sua frequentazione (durata all’incirca una settimana) con Sammy: aveva spiegato che non c’era reale interesse da parte sua, una voglia di conoscerla a fondo… Ma oggi Giovanna ha aggiunto altro, spendendo qualche parla anche sull’altro ex corteggiatore: Davide Basolo.

Giovanna e Sammy, nessun ritorno di fiamma: la confessione dell’ex tronista

Seconda esperienza come tronista a Uomini e Donne per Giovanna Abate? A Superguidatv.it, ha raccontato che non ha mai pensato a questa ipotesi, soprattutto dopo la doccia fredda a seguito della rottura con Sammy Hassan. Aveva cominciato a credere nel loro rapporto… purtroppo era l’unica a farlo! Non riesce a dare un nome preciso alla loro frequentazione perché non le ha regalato la benché minima emozione: “Amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla”. Dalle parole di Giovanna, pare proprio che Sammy non fosse intenzionato a portare avanti la loro relazione; cos’avrà da aggiungere l’ex corteggiatore di UeD? Di certo non rimarrà in silenzio.

Davide e Giovanna si sono incontrati davvero?

Ma i fan di Giovanna Abate vogliono anche sapere se ci siano stati davvero dei teneri incontri con Davide Basolo. Quest’ultimo, recentemente, aveva detto qualcosa di più sull’ex tronista, ma adesso è proprio lei a voler smentire tutto: “Si tratta di segnalazioni non vere tanto che quando ho letto le notizie che circolavano ho sorriso. Non ho mai visto questi ragazzi”. Giovanna Abate ha fatto ben capire che non ha nessuna intenzione di fidanzarsi, soprattutto ora che sta trascorrendo delle magnifiche giornate assieme alla sua famiglia. Magari scoprirà l’amore vero grazie a uno dei reality show trasmessi in Italia? Oppure ci sarà davvero un trono-bis per lei che ha dato il meglio di sé durante la sua esperienza televisiva?