Giovanna Abate torna a parlare di Akash: “Non me la sono sentita…”

L’ex tronista di Uomini e Donne conferma che con il modello non è accaduto nulla in queste settimane; ora si concentra solo sulla sua nuova linea di abbigliamento

Giovanna Abate torna a parlare della frequentazione con Akash Kumar. Si è parlato spesso di questo flirt, in particolare dopo la partecipazione del modello a L’Isola dei Famosi 2021. Eliminato, attraverso il televoto, ha deciso di tornare a casa, in Italia, senza darsi un’altra possibilità in Honduras. Nel frattempo, in un’intervista con Casa Chi, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva confermato la frequentazione, che poi si è inevitabilmente interrotta. Proprio in questa occasione, Giovanna era stata messa al corrente di alcune chat che Akash si sarebbe scambiato con un’altra ragazza, poco prima di approdare nel reality di Canale 5.

Di fronte a queste rivelazioni, la Abate era rimasta senza parole. Ed ecco che ora torna a parlare di ciò che è accaduto tra loro, attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Qui racconta di essere single. Proprio il programma di Maria De Filippi le ha fatto capire che stava rincorrendo l’idea di un uomo che esisteva solo nella sua mente. Pertanto, ha compreso che spesso non ha ascoltato abbastanza se stessa. “Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola”, ammette la Abate, confermando le ultime dichiarazioni di Akash.

Ribadisce che la loro frequentazione era iniziata a dicembre. Hanno continuato a sentirsi fino alla partenza di lui per l’Honduras. Confessa di essersi trovata bene con il modello, ma avevano già capito come sarebbe andata a finire: “Eravamo entrambi a un punto delle nostre vite dove ognuno doveva pensare a sé”. Non era scoppiato l’amore e così, questa volta, Giovanna ha preferito rimanesse un bel ricordo di una conoscenza “piuttosto che l’esperienza di un amore finito male”.

Nel tempo, l’ex tronista ha imparato a fermarsi prima “piuttosto che rincorrere qualcuno”. Si sono sentiti quando lui è stato eliminato nel reality condotto da Ilary Blasi, come già aveva affermato. Erano rimasti che al suo ritorno si sarebbero rivisti.

“Ma alla fine non è accaduto nulla. In questo momento è calato il silenzio. Non posso parlare per lui, ma a oggi non mi sono sentita di mettere a disposizione delle energie in più che in questo momento ho bisogno di destinare in primis a me stessa”

Dunque, nessun ritorno di fiamma per Giovanna e Akash, che hanno ormai preso strade diverse. Si sono conosciuti durante l’evento dedicato alla proclamazione di Miss Italia, ma non c’è stato modo di costruire una relazione. Intanto, la Abate si sta impegnando a lanciare la sua prima linea di abbigliamento. In anteprima, sul Magazine, svela che la capsule collection con quindici capi uscirà i primi di maggio.

Pertanto, i fan dell’ex tronista non dovranno attendere molto prima di scoprire i capi che ha scelto di realizzare Giovanna. E mentre ora si gode questa uscita, ammette che le piacerebbe creare “una distribuzione” del suo brand. Non solo, c’è anche l’idea di cambiare casa. Sente la necessità di avere uno spazio nuovo che possa accogliere il suo lavoro.