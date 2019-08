In che rapporti sono oggi Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada hanno formato una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. La loro storia d’amore ha fatto sognare tutti i telespettatori negli anni Novanta. Com’è noto, però, il matrimonio tra il re delle televendite e la soubrette è terminato. Ma Mastrota e la Estrada non si sono mai persi di vista: sono ancora oggi legati per il bene della figlia Natalia Junior, che ha 24 anni. Di recente la ragazza è diventata mamma del piccolo Marlo e il bambino ha inevitabilmente cambiato il rapporto tra Giorgio e Natalia, che sono diventati nonni per la prima volta. Anche se Mastrota, all’età di 55 anni, si sente soprattutto un padre visto che sei mesi prima della nascita del nipote è nato il suo quarto figlio, Leonardo.

Le ultime dichiarazioni di Giorgio Mastrota su Natalia Estrada

“La mia ex moglie? Non andiamo fuori a cena insieme, ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi“, ha confidato Giorgio Mastrota a Intimità a proposito del nuovo legame con Natalia Estrada. In un’altra intervista il conduttore ha ammesso che non inviterà la spagnola al suo secondo matrimonio, quello con Floribeth Gutierrez. Insomma, oggi Mastrota e Natalia sono legati solo dalla figlia e da stima e affetto. Ma al contrario di tanti altri personaggi famosi preferiscono non intrecciare la rispettiva quotidianità con i nuovi partner. La Estrada si è rifatta da tempo una vita accanto ad Andrea, con il quale condivide la passione per l’equitazione.

Giorgio Mastrota sposa la compagna Floribeth nel 2020

Dopo sette anni e due figli – Matilde, 6 anni, e Leonardo, 17 mesi – Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez, esperta di sport invernali, diventeranno marito e moglie nel 2020. Il grande evento, la cui data è ancora top secret, è fissato a Bormio, la città dove la coppia andrà a vivere dopo il matrimonio. Alle nozze non mancheranno Natalia Junior e la sua famiglia così come il secondogenito di Mastrota, il diciottenne Federico nato dalla liaison con l’indossatrice brasiliana Carolina Barbosa.