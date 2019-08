Giorgio Mastrota: grave lutto per il conduttore di televendite

È morta la madre di Giorgio Mastrota: il messaggio su Instagram

Lutto per Giorgio Mastrota. È venuta a mancare l’adorata madre, come annunciato dal diretto interessato su Instagram. Il noto conduttore di televendite, con un passato da tronista a Uomini e Donne, ha condiviso sui social network l’immagine di un riquadro bianco. Giorgio ha poi rivolto un dolce pensiero alla madre, che è scomparsa in queste ore. Al momento non si hanno ulteriori dettagli a riguardo: di sicuro il periodo non è dei più facili per Mastrota, che di recente ha avuto il quarto figlio dalla compagna Floribeth ed è pure diventato nonno grazie alla primogenita Natalia, avuta dall’ex moglie Natalia Estrada.

Il dolce pensiero di Mastrota per la madre scomparsa

“Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma”, ha scritto Giorgio Mastrota su Instagram. Per ora non si hanno maggiori dettagli sulla vicenda. Nei giorni scorsi il presentatore e attore è tornato a parlare dell’ex moglie Natalia Estrada, con la quale ha formato una delle coppie più belle e seguite del mondo dello spettacolo negli anni Novanta. “La mia ex moglie? Non andiamo fuori a cena insieme, ma ci sentiamo spesso non solo per parlare di nostra figlia. Diventare nonni ci ha un po’ stupiti, sicuramente ci ha resi orgogliosi“, ha confidato Mastrota a Intimità a proposito del nuovo legame con la soubrette spagnola. In un’altra intervista il conduttore ha ammesso che non inviterà la Estrada al suo secondo matrimonio, quello con Floribeth Gutierrez.

La famiglia allargata di Giorgio Mastrota: 4 figli e 1 nipote

Giorgio Mastrota ha quattro figli: Natalia, 24 anni, avuta dal primo matrimonio con la Estrada; Federico, 18, nato dalla liaison con l’indossatrice brasiliana Carolina Barbosa; Matilde, 6, e Leonardo, 17 mesi, frutti del rapporto con l’attuale compagna Floribeth, esperta di sport invernali. Mastrota è già nonno a 55 anni: nel 2018 è nato il piccolo Marlo, frutto dell’amore tra Natalia e il compagno Daniel.