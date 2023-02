Giorgia Soleri via dai social con polemica: sfogo e scelta drastica

Perché Giorgia Soleri ha disattivato i social? Da qualche ora la fidanzata di Damiano David dei Maneskin non è più presente col suo profilo personale né su Instagram né su Twitter. A proposito di Twitter, di solito aggiornamenti come questi vengono molto dibattuti proprio sul social dei cinguettii, dove le polemiche e le news vengono commentate dagli utenti. Stavolta l’addio ai social della Soleri non ha preso ancora piede su Twitter: se ne sta parlando poco e nulla. Forse perché la notizia non si è ancora diffusa abbastanza.

Eppure proprio su Twitter ci sono state spesso bufere che hanno coinvolto Giorgia Soleri, non nuova ad accuse e polemiche. E spesso lei non è rimasta in silenzio, a volte finendo per fare peggio però. Stavolta non ci sarà modo di replicare a eventuali attacchi perché Giorgia Soleri ha detto addio ai social. Ha chiuso i suoi profili ed è andata via sbattendo la porta. Il motivo? Lo ha spiegato in un breve, ma intenso, sfogo che è stato ripreso sul Web. Uno sfogo che ha un retrogusto di polemica verso gli hater.

Come riportato da Leggo, infatti, Giorgia Soleri si è sfogata e ha chiuso i social. Ha motivato la sua scelta con queste parole: “Devo sorbirmi ‘sta gente, che dopo due minuti su Google si sente in diritto di negare, sminuire, invalidare il mio dolore”. Si riferiva alle sue malattie croniche, lei soffre di vulvodinia e fibromialgia, che le provocano forti dolori e gonfiore addominale. Si è sentita accusare di essere invece “grassofobica”, di non accettare un po’ di pancetta e di esasperare le sue problematiche. Quasi per fare pena, insomma.

“Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore”, ha scritto ancora nel suo sfogo. Con queste parole Giorgia Soleri ha chiuso Instagram e Twitter. Per il momento non è chiaro se si tratti di una scelta definitiva o se invece è una situazione temporanea. Magari ha solo bisogno di disintossicarsi dai social e non leggere cose che le rovinano l’umore, che la feriscono. Stare lontano dalle polemiche. Cambierà idea e riattiverà i profili? Magari quando andranno in onda le puntate di Pechino Express, che la vede nel cast della nuova edizione.