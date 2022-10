Dopo tante indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, c’è finalmente il cast ufficiale di Pechino Express 2023: tutte le coppie sono state svelate da Sky. Stamattina è comparsa sui social la foto di tutti i nuovi viaggiatori e alcuni nomi circolati in precedenza non sono presenti. Per esempio Alex Belli e Delia Duran: no, loro non ci sono. Se la loro assenza nel cast completo di Pechino Express potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a una parte del pubblico, l’assenza di altri due volti potrebbe invece provocare l’effetto contrario.

Si era vociferato della presenza di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, amatissimi protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ebbene, non ci sono nella foto delle nuove coppie di Pechino Express 2023. Ma chi sono allora i nuovi viaggiatori? Questo l’elenco delle coppie della decima edizione:

Giorgia Soleri e Federippi

Alessandra Demichelis e Lara Picardi

Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Dario e Caterina Vergassola

Martina Colombari e Achille Costacurta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Carolina Stramare e Barbara Prezja

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Sono loro le coppie della nuova edizione di Pechino Express, la seconda targata Sky. Inutile dire che alcuni nomi spiccano più di altri, per esempio quelli di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, freschi di nozze. Come se la caveranno i novelli sposi alle prese con le difficoltà di Pechino? C’è anche Giorgia Soleri, che avrà modo di farsi conoscere dal pubblico della televisione. Joe Bastianich e Dario Vergassola sono tra i nomi da tenere d’occhio. Anche in questa edizione ci saranno genitori accompagnati dai figli: proprio Vergassola sarà con la figlia Caterina, mentre Martina Colombari partirà col figlio Achille. Non si può non notare la presenza della Petolicchio, ex insegnante del Collegio, insieme a Di Piero, ex alunno del Collegio.

Sky ha svelato anche il percorso di viaggio di Pechino Express 2023: le coppie percorreranno l’India, il Borneo Malese e la Cambogia. Per quanto riguarda la data di messa in onda invece c’è ancora un “prossimamente”, ma potrebbe arrivare subito dopo Masterchef Italia, dunque in primavera 2023. Cosa ne sarà invece della conduzione? Ci sarà solo Costantino Della Gherardesca o sarà confermata la coppia con Enzo Miccio?