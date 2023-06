Giorgia Soleri: “Damiano e io non eravamo monogami, ora parlo io”

Giorgia Soleri rompe il silenzio dopo la rottura annunciata da Damiano David. Il frontman dei Maneskin ha confermato la fine della sua lunga relazione con l’influencer quando un video che fatto letteralmente il giro dei social. Nel filmato in questione, il cantante si lasciava andare a un bacio appassionato con Martina Taglienti, modella e amica di tutti i componenti della famosa band. Ora a parlare ci ha pensato Giorgia, la quale dopo circa 24 ore ha deciso di intervenire con un lungo messaggio.

Le sue spiegazioni fanno da seguito all’annuncio fatto da Damiano David sulla rottura. Ma prima di condividere questo messaggio su Instagram, Giorgia Soleri aveva già avuto una reazione evidente a tutti. Scendendo nel dettaglio, l’ormai ex fidanzata di Damiano ha subito smesso di seguire i componenti della band dei Maneskin, compreso il cantante. Tale reazione aveva fatto pensare che da parte sua ci fosse rabbia nei confronti di tutti loro, amici di Martina.

Ecco che ora Giorgia è apparsa un po’ più comprensiva, ma allo stesso tempo rammaricata. La Soleri ha innanzitutto precisato: “Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone”. L’influencer ha sottolineato di non considerare “l’esclusività un valore”. Per tale motivo, la sua relazione con Damiano David è sempre stata di comune accordo “non monogama”.

Dunque, il loro era il cosiddetto ‘amore libero’, con la consapevolezza da parte di entrambi di poter avere altre storie. Giorgia Soleri si rende conto che questa è una scelta per molti difficile da capire. Ma ha assicurato che la presenza di terze persone non ha mai rappresentato un problema nella loro storia d’amore, né in passato né ora.

Nonostante questo, per tutelare entrambi, Giorgia aveva chiesto a Damiano dopo la rottura di avere discrezione nelle loro vite pubbliche. Questo fino a quando non avrebbero rivelato al pubblico che li segue che non sono più una coppia. E coincidenza, avevano deciso che avrebbero fatto questo annuncio proprio oggi.

Quindi il problema per Giorgia non sta nel fatto che Damiano sia stato beccato a baciare un’altra appassionatamente, ma nelle tempistiche.

“Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme. Siamo umani, fragili, vulnerabili. Sbagliamo, inciampiamo, cadiamo e ci rialziamo. Le nostre relazioni sono universi infiniti e complessi, e giudicarli dall’esterno è impossibile”

Detto questo, Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano dei Maneskin chiede ai fan e non solo rispetto per questo momento delicato, evitando giudizi gratuiti. “Soffriamo e ridiamo come chiunque”, ha sottolineato.

C’è chi, però, arrivati a questo punto si dice convinto del fatto che quanto accaduto rappresenti invece una conferma del fatto che la loro love story non fosse in piedi da tempo o addirittura che non ci sia mai stata. Tra questi anche Alessandro Rosica, il quale da sempre sostiene che Damiano e Giorgia abbiano per diverso tempo finto di avere una relazione.

L’esperto di gossip, noto sui social come l’Investigatoresocial, sembra essere sostenuto in questo da tantissime persone. Pertanto, pare proprio che nei prossimi giorni questo gossip continuerà a far parlare fino a quando tutti se ne saranno dimenticati.