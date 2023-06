Damiano David e Giorgia si sono lasciati: l’annuncio dopo un video

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati. L’annuncio da parte del frontman della nota band arriva a seguito di un video che ha fatto il giro dei social network in pochi minuti. Facendo il punto della situazione, nelle scorse ore, è spuntato fuori un filmato in cui è possibile vedere Damiano David baciare con passione un’altra ragazza. Il video riprende in modo chiaro il cantante mentre si scambia questi baci passionali all’interno di un locale durante una festa.

Infatti, non c’erano molti dubbi che si trattasse proprio di lui. Tanti sono coloro che hanno subito commentato il video dove Damiano bacia un’altra ragazza, parlando di tradimento nei confronti di Giorgia Soleri. Il tutto sta accadendo mentre l’influencer si sta dedicando al lancio della sua linea di make-up, che ha raccolto anche diverse polemiche. Da parte sua, al momento, non c’è alcun commento riguardante la rottura con il cantante dei Maneskin. Al contrario, quest’ultimo decide di esporsi.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”

Questo il messaggio condiviso da Damiano David per annunciare la rottura con Giorgia Soleri. Dunque, tempo qualche giorno e il cantante dei Maneskin ha già trovato consolazione tra le braccia di un’altra ragazza, come si evince dal video. Questo è ciò che esce fuori, visto che lui stesso dichiara che la rottura è arrivata qualche giorno fa con la sua ormai ex storica fidanzata.

C’è chi assicura che, in realtà, questa è solo una conferma delle particolari voci che sono sempre circolate su questa coppia. In particolare, Alessandro Rosica – conosciuto come l’Investigatoresocial su Instagram – ha più volte parlato di una finta storia tra il cantante e l’influencer. In ogni caso, ora con l’annuncio di Damiano David non c’è più alcun motivo di avere dubbi al riguardo.

Damiano dei Maneskin: chi è la ragazza che bacia in discoteca?

Con l’annuncio sulla rottura con Giorgia Soleri, ci si chiede a questo punto se Damiano abbia già voltato pagina. Il video che in queste ore sta circolando sul web sembrerebbe confermare. È possibile che il cantante abbia già trovato una fidanzata dopo la fine della sua lunghissima storia con Giorgia avvenuta solo qualche giorno fa? Tutto è possibile.

La ragazza in questione è una modella classe 2001, Martina Taglienti. Secondo quanto riporta Pipol Gossip su Instagram, è una delle modelle più richieste dai brand del momento. Inoltre, Martina pare sia amica di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin.