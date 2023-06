Lucarelli demolisce Giorgia Soleri: “Un po’ di rispetto, ca**o!”

Selvaggia Lucarelli si espone di nuovo contro Giorgia Soleri, questa volta per via delle considerazioni fatte sul suo nuovo progetto. Per pubblicizzare la sua nuova linea di make-up, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin si è lasciata andare a delle affermazioni poco convincenti. E non è la prima volta che l’influencer finisce sotto attacco sui social network per via di espressioni che sembrano non avere nulla a che fare con i fatti.

Già prima della partecipazione della Soleri a Pechino Express, Lucarelli aveva espresso il suo disappunto. Ed ecco che nelle scorse ore la nota giornalista non è riuscita a trattenere la sua considerazione sulle dichiarazioni che Giorgia ha rilasciato in una nuova intervista per Vanity Fair. Qui ha annunciato la sua nuova linea di make up, parlando di femminismo. Ancora una volta, l’influencer punta su tematiche importanti e delicate per arrivare al pubblico. Ma la maggior parte delle volte si ritrova a ricevere solo disapprovazione da moltissimi utenti sui social.

“Grazie al femminismo, la mia concezione del make-up è cambiata e da obbligo è diventato strumento, di espressione e di condivisione”

Queste le parole che più di tutte stanno facendo discutere. A detta di molti, la fidanzata di Damiano dei Maneskin questa volta avrebbe sfruttato il tema del femminismo per passare come un’eroina dei giorni nostri. Ma, sempre a detta di questi utenti sui social, il suo nuovo progetto poco avrebbe a che fare con il fenomeno del femminismo. Infatti, come sottolinea anche Selvaggia Lucarelli, stiamo parlando di un movimento che ha poco a che fare con il lancio di una linea di make-up.

Va precisato che il femminismo ha come obiettivo quello di conquistare i diritti civili, personali, economici, sociali e politici per la parità de sessi. Selvaggia Lucarelli ha così condiviso su Instagram una parte dell’intervista commentando così: “Che due cog***ni!”. Molti si dicono d’accordo con la giornalista, ritenendo che anche questa volta Giorgia Soleri sia stata esagerata, solo per il gusto di apparire e attirare più persone possibili.

Lucarelli non si è fermatta qui, anzi:

“Persona normale: mi trucco così nascondo le mie occhiaie di mer**. Giorgia Soleri: mi trucco perché il make up è uno strumento di espressione e condivisione, il femminismo mi ha aperto la mente. Persona normale: vado una settimana a non fare un ca**o a Gabicce. Giorgia Soleri: porto il mio corpo non conforme a godere del riposo in quanto atto politico. Persona normale: mi piace fare soldi ed essere famoso Giorgia Soleri: Sono femminista”

Non solo, la giornalista ci ha tenuto anche a sottolineare un dettaglio: “Il femminismo ne deve subire già tante, ci mancava trasformarlo in parodia. Un po’ di rispetto, ca**o”. Mentre c’è chi è pienamente d’accordo con Selvaggia Lucarelli, tanti altri sostengono con passione il lavoro svolto da Giorgia Soleri sui social. Infatti, tante delle sue fan hanno apprezzato il lancio di questa linea di make-up, dandole tutto il loro appoggio.

La giornalista ha, intanto, condiviso anche un messaggio ricevuto da un utente social sulla questione: “Ma soprattutto promuovo trucchi per sentirmi meglio, ma non mi faccio le sopracciglia perché me lo impone il patriarcato! Ma dai”.