Giorgia Soleri, influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin, è una delle concorrenti della nuova edizione di “Pechino Express“. A partire da giovedì 9 marzo sarà possibile vedere l’attivista in coppia con la sua amica ‘Federippi’ (all’anagrafe Federica Fabrizi) in prima serata su Sky Uno. Intervistata da “Il Corriere della Sera”, la Soleri ha raccontato di come ha fatto a gestire le sue patologie durante il programma, considerando che si è svolto in India ed era obbligata a mettere a dura prova il suo corpo. La modella ha dichiarato che ha provato malessere anche durante questo viaggio, ma ha capito che non può rinunciare ad esperienze così irripetibili a causa del dolore e ha anche confessato di aver imparato a oltrepassare i suoi limiti. A tal proposito, Selvaggia Lucarelli non ha perso occasione per lanciare una frecciatina alla modella.

La nota giornalista ha pubblicato sulle sue storie Instagram un sarcastico commento alle dichiarazioni di Giorgia Soleri. Selvaggia ha scritto: “Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)”. Poi ha aggiunto: “Siamo tutti felici per lei, una buona notizia! Il cinema è passivo, l’invadilità dinamica, del resto”. L’influencer non ha voluto rispondere direttamente alla stoccata della Lucarelli, ma ha pubblicato una foto che sembra una velata replica alla recente polemica. Nella storia in questione, infatti, si legge: “La realtà è che molte persone con malattie croniche non stanno fingendo di essere malate. Piuttosto, fingono i loro livelli di energia, di felicità e benessere”.

Le patologie di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri non ha mai nascosto di soffrire di alcune malattie molto dolorose ed invalidanti e che purtroppo troppo spesso ancora non vengono riconosciute. Tra le patologie di cui soffre, c’è la vulvodinia, che le provoca spesso dolori cronici alla vulva e ai tessuti circostanti. Inoltre, nel 2021 si è operata di endometriosi. La Soleri ha deciso di parlare pubblicamente di argomenti così delicati per sensibilizzare su tali problemi e cercare di farle riconoscere come malattie a tutti gli effetti.