Giorgia Soleri, Damiano David bacia un’altra: la reazione netta

Dopo il comunicato con cui Damiano David annunciava la rottura ufficiale con Giorgia Soleri, quest’ultima sembrerebbe aver fatto la sua mossa. Il cantante dei Maneskin era stato ripreso mentre baciava Martina Taglienti, amica di Victoria De Angelis, trovandosi a dover dare una spiegazione davanti alla diffusione del video su tutti i social.

Il comunicato di Damiano e il silenzioso gesto di Giorgia

Damiano aveva quindi dato l’ufficialità della rottura: “Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno” aveva dichiarato. Nelle ultime ore, Giorgia sarebbe passata al contrattacco, smettendo di seguire Damiano su Instagram. Oltre al cantante, l’attivista avrebbe tolto il follow anche a Victoria De Angelis e alla stessa Martina Taglienti. Il gesto non è passato inosservato agli occhi dei fan, che si sono tempestivamente accorti della situazione.

Giorgia non ha voluto aggiungere nulla al comunicato di Damiano, limitandosi a compiere questo silenzioso gesto che, in realtà, ha fatto gran rumore. Il fatto che Giorgia seguisse Martina sui social lascia intendere che le due potrebbero conoscersi. La nuova fiamma di Damiano sarebbe quindi una modella internazionale, amica di Victoria De Angelis. I due venivano mostrati intenti a baciarsi in un video che, in seguito, è finito su TikTok, costringendo Damiano ad intervenire per fare chiarezza.

Damiano ha una nuova fiamma, ma non è il solo…

Non sappiamo se l’attivista rilascerà un comunicato con la sua versione dei fatti, rispondendo a quello di Damiano. Al momento Giorgia si è limitata ad agire in silenzio, ma non sono da escludere altri possibili colpi di scena. Il frontman dei Maneskin, nel suo comunicato, ha voluto ribadire di non aver tradito l’ex fidanzata, essendo la storia conclusa da ormai qualche giorno.

Nel frattempo, anche Victoria De Angelis sembrerebbe avere una nuova fiamma. Pochi giorni fa, infatti, la bassista era stata pizzicata insieme ad una ragazza di nome Luna, mentre si trovava sullo yatch salpato per Formentera assieme al resto del gruppo. All’appello mancava solo Damiano, ma gli scatti mostravano le due già prese l’una dall’altra. In questo caso, tuttavia, non ci sono state dichiarazioni ufficiali dalle dirette interessate.