Victoria De Angelis dei Maneskin, ecco la nuova fidanzata

Con l’estate ormai alle porte, anche i Maneskin hanno deciso di prendersi qualche giorno di vacanza. Il gruppo è stato immortalato mentre si trovava su uno yatch, salpato per Formentera. All’appello manca solo Damiano David, cantante della rock band, tornato a Roma dopo il concerto di Barcellona al Primavera Sound Festival.

Victoria immortalata con la nuova fidanzata: ecco chi è

Il settimanale Chi, tuttavia, nell’immortalare il gruppo, ha riportato un’esclusiva alquanto interessante. Assieme a Ethan, Thomas e Victoria ci sarebbero anche Luna, fidanzata di quest’ultima, e la dolce metà del chitarrista della band. Sembrerebbe, quindi, che Victoria abbia una nuova fidanzata. Chi le ha immortalate mentre si scambiano dei baci e si divertono assieme al resto del gruppo.

Si tratterebbe del primo vero indizio della relazione tra le due. Sul profilo Instagram di Victoria, infatti, Luna compare in qualche foto di gruppo, ma passa inosservata. Le foto pubblicate da Chi, tuttavia, non lascerebbero spazio a dubbi di nessun tipo. Si tratterebbe di una delle prime coppie dell’estate, chissà che le due non decidano di uscire allo scoperto.

Cosa sappiamo sulla nuova fidanzata di Victoria De Angelis

Su Luna, la nuova fiamma di Victoria De Angelis, non si sa praticamente nulla. Non è dato sapere da quanto le due stiano insieme, né come si siano conosciute. Non abbiamo idea di quanti anni abbia o di che lavoro faccia. L’unica cosa che si nota dalle foto è che Victoria sembra molto presa da lei.

Per ora non si sa nient’altro sulla coppia e non resta che attendere maggiori dettagli dalle dirette interessate. Non sappiamo se le due decideranno di uscire allo scoperto o mantenere, per quanto possibile, la loro storia privata. Nel frattempo, la coppia, così come tutto il gruppo, si gode qualche giorno di vacanza, in attesa di ripartire per gli impegni professionali che vedranno coinvolti i Maneskin. A breve, infatti, la rock band romana riprenderà il Loud Kids Tour, iniziato nel 2022. Tra le date, ce ne sono anche tre italiane (Trieste, Roma, Milano) da tempo sold out.