Chiara Ferragni scocciata alla Milano Fashion Week. Un video che sta diventando virale sui social, si vede la moglie di Fedez sedata in prima fila alla sfilata di Gucci. Al suo fianco è stato assegnato un posto ai Maneskin. Nel corso dell’evento Thomas Raggi e Victoria De Angelis, probabilmente per dare un po’ di verve, hanno cominciato a muoversi a ritmo di musica mentre era in corso la passerella. Come ha preso la faccenda la star di Instagram? Pare proprio non benissimo. A parlare, d’altra parte, sono le immagini, che mostrano l’imprenditrice digitale con un’espressione tutt’altro che divertita.

Molto probabilmente la Ferragni avrebbe voluto godersi la sfilata in modo più tranquillo. E invece ci hanno pensato i ‘ragazzacci’ della vulcanica band romana a fare chiasso. Il filmato sta rimbalzando in rete e sono tantissimi gli utenti che stanno facendo dell’ironia su quanto accaduto. Naturalmente si stanno sprecando anche i meme con la faccia dell’influencer cremonese che è valsa più di mille parole.

Chiara Ferragni e Fedez, sul teatrino è calato il sipario

Per giorni, dopo la fine del Festival di Sanremo, si è parlato a più non posso della presunta crisi tra Fedez e la moglie. Loro stessi pare che abbiano contribuito non poco a fomentare il teatrino e le voci sul loro conto, non si sa bene con quale fine. Anzi, lo si sa quasi per certo. La parola chiave è ‘Hype’. Nelle scorse ore sulla faccenda è comunque calato il sipario, con la Ferragni che ha postato una foto romantica della sua mano intrecciata a quella del marito. Nessuna burrasca, tutto sotto controllo.

Coloro che si sono sgolati sostenendo che il matrimonio era ormai giunto al capolinea sono naturalmente stati smentiti. L’ipotesi che va per la maggiore è che in realtà delle frizioni post Festival di Sanremo ci siano state nella coppia, ma che poi quest’ultima abbia giocato con il gossip, alimentando il can can mediatico. Fatto sta che ora l’argomento è morto e sepolto: i Ferragnez non sono scoppiati.