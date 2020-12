Giorgia Palmas positiva al Covid dopo Magnini: come sta la figlia di 3 mesi

Doccia gelata per la coppia formata dall’ex Velina di Striscia la notizia e l’ex nuotatore che ha trascorso questo Natale in maniera assai triste…

Dopo Filippo Magnini anche Giorgia Palmas ha scoperto di avere il Coronavirus. Il tampone della soubrette sarda, proprio come quello del suo compagno, ha dato esito positivo. Un trauma per la coppia che si apprestava a trascorrere il primo Natale insieme con la piccola Mia, la bambina avuta tre mesi fa. Ora entrambi dovranno tenersi lontano dalla neonata che, per fortuna, sta bene.

È stata la stessa ex Velina di Striscia la notizia a dare l’annuncio su Instagram. Giorgia ci ha tenuto a precisare che lei e l’ex nuotatore stanno bene: nessuno ha ancora manifestato dei sintomi. Entrambi sembrano asintomatici ma potrebbero cominciare a sentire dei dolori nei prossimi giorni, come accaduto ad altri colleghi del mondo dello spettacolo come Carlo Conti.

La Palmas ha poi spiegato sui social network che le sue figlie stanno bene. La primogenita, la dodicenne Sofia, è risultata negativa al tampone ma già da qualche giorno aveva raggiunto il padre, il calciatore Davide Bombardini, per trascorrere le festività natalizie in sua compagnia. Tutto bene anche per la piccola Mia, nata lo scorso settembre con parto cesareo. Giorgia ha puntualizzato che la secondogenita non desta, per il momento, particolare preoccupazione.

Il maledetto virus ha stravolto i piani di vita di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Prima di cambiare il loro primo Natale da genitori i due sono stati costretti a rimandare il matrimonio. Giorgia e Pippo dovevano sposarsi lo scorso marzo ma sono stati costretti a rimandare la cerimonia a causa del lockdown primaverile. Tutto è slittato a dicembre ma la seconda ondata ha di nuovo bloccato tutto.

Per ora i due hanno rinviato il giorno del sì a data da destinarsi. Filippo e Giorgia si godono la nuova casa a Milano e la piccola Mia. Un sogno covato a lungo e finalmente realizzato per Magnini, che da tempo desiderava mettere su famiglia. Con la Palmas ha trovato la donna giusta, quella con la quale trascorrere il resto della sua vita, dopo la turbolenta relazione con la collega Federica Pellegrini.