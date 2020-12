Magnini positivo al Covid, le parole sulla figlia neonata: “Angoscia”

Dramma per lo sportivo, diventato papà per la prima volta lo scorso settembre: non si hanno notizie sulla compagna di Filippo, l’ex Velina Giorgia Palmas

Filippo Magnini ha il Coronavirus. È stato il diretto interessato ad annunciarlo su Instagram ricevendo in pochi minuti decine e decine di commenti di forza e sostegno nonché auguri di pronta guarigione. Il tampone è risultato positivo poche ore prima del Natale, il primo da papà per l’ex nuotatore. Proprio nel lungo annuncio dato sui social network Pippo ha voluto rivolgere un pensiero alla piccola Mia, frutto del grande amore con l’attuale compagna, la soubrette sarda Giorgia Palmas.

Magnini ha ammesso di aver fatto il possibile per evitare il contagio ma non è bastato: il Covid-19 è stato più forte. Una volta ottenuto il tampone positivo si è messo subito in isolamento per evitare di contagiare i suoi famigliari. Si attendono i risultati delle analisi di Giorgia Palmas – che al momento non ha scritto nulla a riguardo – e di Sofia, la primogenita che l’ex Velina ha avuto dodici anni fa dall’ex Davide Bombardini e che ha un ottimo rapporto con il compagno della madre.

“Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi dieci giorni mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore Giorgia mi rende triste ma non è concesso mollare”, ha scritto Filippo Magnini, che ha trovato la tanto agognata stabilità affettiva con la Palmas dopo la turbolenta relazione con Federica Pellegrini. Anche quest’ultima qualche mese fa ha dovuto combattere contro l’infimo virus. Una battaglia durata parecchie settimane e dalla quale la nuotatrice ne è uscita assai provata e cambiata.

Il 2020 è stato un anno particolare per Filippo Magnini. Lo scorso marzo era pronto a convolare a nozze con Giorgia Palmas ma il grande evento è stato rimandato a causa della pandemia. Il matrimonio è stato rinviato a dicembre ma le nuove restrizioni anti-contagio hanno ostacolato ancora una volta il progetto dello sportivo e della sua dolce metà Giorgia Palmas. Per entrambi si tratta del primo matrimonio.

Per ora i due hanno rinviato il giorno del sì a data da destinarsi. Filippo e Giorgia si godono la nuova casa a Milano e la piccola Mia, nata lo scorso settembre con un parto cesareo. Un sogno covato a lungo e finalmente realizzato per Magnini, che da tempo desiderava mettere su famiglia. Con la Palmas ha trovato la donna giusta, quella con la quale trascorrere il resto della sua vita.