Giorgia Palmas in lacrime a Verissimo: le parole di Magnini sulla figlia

Verissimo: Giorgia Palmas piange dopo le dichiarazioni del fidanzato Filippo Magnini

Momento di commozione a Verissimo per Giorgia Palmas. L’ex Velina di Striscia la notizia si è emozionata dopo le parole del fidanzato Filippo Magnini sulla figlia Sofia. La bambina ha 10 anni ed è nata dalla relazione ormai finita tra Giorgia e il calciatore Davide Bombardini. La piccola ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto con il nuotatore, che sogna di sposare presto la Palmas e di mettere su famiglia con lei. “Prima di andare a dormire passo a salutare Sofia e lei mi dice ti voglio bene. Questo per me è tutto”, ha confidato lo sportivo, innamorato pazzo della conduttrice di Milan Channel.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: matrimonio e figli

Insieme da circa un anno, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno molti progetti insieme tra cui il matrimonio e un figlio. “Siamo due persone molto attaccate alla famiglia che finalmente si sono trovate e diciamo che in futuro potrebbe esserci la realizzazione di questo sogno, ovvero il matrimonio”, ha detto la soubrette a Verissimo. “Lei usa il condizionale ‘potrebbe’, invece io dico che un matrimonio ci sarà sicuramente. Non ho ancora fatto la proposta ma sono convinto che prima o poi sposerò Giorgia”, ha aggiunto l’ex di Federica Pellegrini.

Filippo Magnini sogna un figlio con Giorgia Palmas

“Un figlio è un miracolo della vita ed è la cosa più bella del mondo. Sono innamorata pazza di Sofia e l’argomento figli è talmente bello e importante che va preso con la giusta delicatezza. Ma se dovesse succedere sarebbe bellissimo”, ha ammesso Giorgia Palmas, che al momento non è in dolce attesa. “Voglio diventare genitore con Giorgia. È lei che mi fa sentire questa voglia di avere una famiglia insieme”, ha concluso Magnini.