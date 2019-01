Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini? Arriva la risposta del nuotatore

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un figlio?

Da giorni non si fa che parlare del pancino sospetto di Giorgia Palmas, ex Velina di Striscia la notizia oggi volto di Milan Channel. La showgirl è di nuovo incinta? La 36enne è infatti già mamma di Sofia, avuta dall’ex compagno Davide Bombardini. La Palmas è pronta ad allargare la famiglia con il nuovo amore Filippo Magnini? L’idea c’è ma il momento giusto non è ancora arrivato. Il nuotatore ha smentito la gravidanza sull’ultimo numero del settimanale Chi. “Basta bufale. Giorgia e io non stiamo aspettando nessun bambino”, ha assicurato lo sportivo, che ha vissuto tempo fa una lunga relazione con la collega Federica Pellegrini.

Filippo Magnini: seconda smentita in pochi mesi

In realtà non è la prima volta che si parla di una dolce attesa per Giorgia Palmas. Già qualche mese fa, più precisamente lo scorso novembre, Filippo Magnini aveva prontamente smentito gossip e pettegolezzi. “Quando succede sarete i primi a saperlo”, aveva assicurato il nuotatore sui social network. Lo sportivo non ha ancora eredi e spera presto di avere un figlio dalla soubrette sarda, conosciuta casualmente un anno fa.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: felici da un anno

Giorga e Filippo stanno insieme dal 2018. Prima di avere dei bambini, la Palmas e Magnini vogliono consolidare il loro rapporto, che procede a gonfie vele.