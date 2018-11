Giorgia Palmas incinta? Filippo Magnigni sbotta e interviene per fare chiarezza

By

Giorgia Palmas incinta? Filippo Magnini smentisce la notizia

Giorgia Palmas è incinta? Voci sempre più insistenti, soprattutto di recente, davano l’ex velina in dolce attesa del suo nuovo compagno, Filippo Magnini. Tra i due le cose procedono così bene che, in più occasioni, hanno addirittura dichiarato di sentirsi già pronti a mettere su famiglia. Da lì all’arrivo imminente di un bebè, però, pare che ne debba passare ancora di acqua sotto i ponti. A tal proposito, interpellato dal settimanale Chi, Filippo Magnini ha voluto dire la sua sulla questione, smentendo categoricamente tutti i pettegolezzi sulla gravidanza della fidanzata e etichettando tutto come “Falso”.

Giorgia Palmas in dolce attesa? Le ultime dichiarazioni di Filippo Magnini

Filippo Magnini diventerà presto padre? Al settimanale Chi, come riportato nella rubrica Chicche di Gossip, lo sportivo ha smentito categoricamente la notizia, sembrando addirittura infastidito dal gossip scatenatosi in queste settimane. “Ma quale papà! Falso! Mi vien da ridere” ha dichiarato l’ex fidanzato di Federica Pellegrini. “Quando succederà sarete i primi a saperlo” ha poi aggiunto lo stesso promettendo lo scoop al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Di passi avanti lui e Giorgia Palmas ne hanno fatto da quando tutto è cominciato ma, a quanto pare, per l’arrivo della cicogna dovremo aspettare ancora un po’.

Filippo Magnini pronto per le nozze: tutti i dettagli sulle nozze con Giorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, stando alle ultime indiscrezioni, convoleranno presto a nozze. L’ex velina di Striscia la Notizia, a tal proposito, ha affermato: “Mi piacerebbe farlo nella mia terra, la Sardegna e anche a Filippo non dispiace affatto l’idea di un matrimonio su una spiaggia sarda“. Dobbiamo allora aspettarci un matrimonio in estate? Magari proprio in occasione dell’arrivo della bella stagione? Tutti i segni, al momento, parrebbero portare a questa conclusione. Sarà così? Staremo a vedere.