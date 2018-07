Giorgia Palmas e Filippo Magnini: annunciate le nozze

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano. Questa la notizia che circola ormai da qualche settimana e che ha lasciato davvero tutti di stucco. Forse perché i due stanno insieme da poco tempo ed è strano pensare in un periodo così breve già ai fiori d’arancio. Senza dimenticare che lui non molto tempo fa ha “rotto” con la nuotatrice Federica Pellegrini, mentre lei on il campione di bike trial ed inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti. Il settimanale Nuovo ha incontrato la showgirl a Pitti Bimbo di Firenze, dove lei era testimonial del marchio Nanàn, e ha proprio indagato sul matrimonio tanto atteso. All’inizio si sono detti di andare con i piedi di piombo, poi l’amore è scoppiato e li ha presi per mano.

Giorgia Palmas: le dichiarazioni sul matrimonio

Quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta l’amore è scoppiato subito. L’incontro è avvenuto a casa di Elena Barolo, altra ex Velina del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Era stato proprio Magnini a chiederle di organizzare una serata per conoscerla. In quel periodo lei era single, con una grande serenità interiore, tuttavia sperava ancora di poter trovare di nuovo l’amore. E così è stato. Ed ora si pensa al matrimonio. “Mi piacerebbe farlo nella mia terra, la Sardegna – ha detto al settimanale – E anche a Filippo non dispiace affatto l’idea di un matrimonio su una spiaggia sarda“.

Giorgio Palmas: tutti i dettagli sulle nozze

Giorgia Palmas e Filippo Magnini ancora non hanno fissato la data delle nozze, tuttavia c’è chi dice l’esatto contrario: “A dire la verità – ha continuato – anche Filippo e io abbiamo letto la notizia sui giornali. Pensate che sono stata addirittura contattata via mail da un’azienda che produce bomboniere… Insomma, sembrano tutti molto interessati a questo evento“. Sicuramente in questo giorno così importante per lei non mancherà la figlia Sofia, una bambina solare, dolce e simpatica. Nel frattempo arriveranno nuove frecciatine da parte dell’ex storica di lui Federica Pellegrini?